Las obras de mejora de la V-21 entre Alboraia y Albalat dels Sorells cortarán el tráfico desde este miércoles

Las obras de mejora del pavimento y de la señalización viaria de la vía de servicio de la V-21 comenzarán este miércoles, 5 de agosto, obligando a realizar cortes de tráfico y desvíos puntuales en el tramo comprendido entre Alboraia y Albalat dels Sorells, una actuación que también beneficiará a los municipios de Meliana y Foios.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alboraia, el tramo comprendido entre el Camí del Machistre (NANTA) y la rotonda de Port Saplaya (CV-311) permanecerá cerrado al tráfico, aunque el avance de las obras provocará nuevas afecciones a la circulación, con cortes y desvíos puntuales en distintos puntos del recorrido.

La actuación será posible gracias a una subvención de más de 700.000 euros de la Diputación de Valencia, concedida tras la firma de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Alboraia, Meliana, Foios y Albalat dels Sorells.

Tramo de la intervención de las obras de la V-21. / A. Alboraia

Renovación completa del firme

El proyecto contempla la renovación completa del firme y la mejora de la señalización horizontal y vertical en un tramo de aproximadamente 2,8 kilómetros, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y adaptar esta infraestructura al intenso tráfico que soporta en la actualidad.

La Diputación explicó durante la presentación del proyecto que esta vía "con el paso del tiempo había dejado de cumplir únicamente funciones agrícolas para convertirse en un eje fundamental de conexión tanto con el acceso norte a la ciudad de València, como con Sagunt y las comarcas del norte".

Asimismo, señalaron que "el incremento del tráfico y un firme deteriorado habían generado problemas de seguridad en la circulación, especialmente en los días de lluvia", por lo que destacó que su renovación tendrá "un impacto directo en la seguridad vial y en la calidad de los desplazamientos cotidianos" para vecinos, agricultores, trabajadores y empresas que utilizan esta carretera a diario.

Reforzar la señalización

Además de la renovación del pavimento, las obras permitirán eliminar deformaciones del firme, reparar los tramos más deteriorados y reforzar la señalización para reducir la velocidad y mejorar la ordenación del tráfico en intersecciones y puntos especialmente conflictivos.

El proyecto también incorpora medidas específicas para aumentar la seguridad en curvas con mayor siniestralidad y en los accesos utilizados por vehículos pesados vinculados a la actividad agrícola e industrial de la zona, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en este importante corredor que conecta los municipios de l'Horta Nord con el área metropolitana de València.