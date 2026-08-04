Las obras de recuperación del Hogar del Jubilado de Paiporta, en marcha con una inversión máxima de 286.000 euros

La recuperación de Paiporta suma un nuevo paso adelante con el inicio de las obras del Hogar del Jubilado. Después del arranque de los trabajos del alcantarillado y de la recuperación del Centro de Formación Ocupacional durante el mes de julio, ahora es el turno de este edificio histórico, que será rehabilitado tras los daños ocasionados por la dana y adaptado para afrontar con más garantías futuros episodios de inundación.

La actuación contempla una inversión máxima de 286.692,94 euros y forma parte de los 26 proyectos incluidos en las Memorias valoradas elaboradas por Tragsatec y presentadas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la recuperación de las infraestructuras municipales dañadas por la riada.

La vicealcaldesa, Marián Val, visita al Hogar del jubilado de Paiporta. / A.P.

Después de un intenso trabajo técnico y administrativo, que ha incluido la elaboración y revisión de las memorias, la redacción de los proyectos y la tramitación necesaria hasta la adjudicación de las obras, los trabajos comienzan con todas las garantías de calidad, seguridad y resiliencia, de acuerdo con los plazos y los procedimientos que establece la legislación.

Más protección frente a futuras inundaciones

Además de reparar los daños ocasionados por la dana, la intervención incorpora diversas medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad del edificio ante posibles inundaciones.

Entre otras actuaciones, se reforzará la impermeabilización de cubiertas y fachadas, se mejorarán los puntos más sensibles a las filtraciones de agua, se revisarán las instalaciones existentes y se instalarán compuertas estancas desmontables en los accesos exteriores para dificultar la entrada de agua en caso de avenidas.

Asimismo, el proyecto incluye controles específicos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones y garantizar que el edificio reúna las mejores condiciones de seguridad y durabilidad.

Cafetería del hogar del jubilado de Paiporta. / A.P.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que “ya hemos llegado a ese momento que todas las paiportinas y paiportinos estábamos esperando: el inicio de las obras, un paso que la ciudadanía ya puede percibir en las calles. Ya hemos arrancado con el alcantarillado y con las actuaciones del Centro de Formación Ocupacional, y en los próximos meses se irán incorporando nuevas actuaciones”.

“Han sido meses de mucho trabajo técnico y administrativo para elaborar los proyectos, revisarlos, completar todos los trámites necesarios y garantizar que cada intervención se haga con la máxima calidad y seguridad. Ahora vemos cómo todo ese esfuerzo se transforma en obras reales que permitirán recuperar y mejorar los servicios municipales que la ciudadanía merece”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde, Vicent Ciscar, ha recordado que “desde el primer momento, el ayuntamiento actuó con obras de emergencia para poder mantener en funcionamiento este espacio tan importante para las personas mayores. Ahora damos un paso más con una rehabilitación integral que no solo reparará los desperfectos ocasionados por la DANA, sino que también preparará el edificio para afrontar con más garantías posibles episodios meteorológicos extremos”.

Ciscar también ha remarcado que “somos conscientes de la importancia que este espacio tiene para las personas mayores de nuestro pueblo. Por eso, desde el ayuntamiento hemos trabajado desde el primer día para garantizar que continuaran disponiendo de un lugar de encuentro y convivencia, y ahora culminamos ese esfuerzo con una actuación que les permitirá disfrutar de unas instalaciones más modernas, más seguras y más preparadas para el futuro”.

Una actuación integral

El Hogar del Jubilado es un edificio municipal formado por un inmueble histórico, protegido con la categoría de protección morfológica, y una ampliación posterior. Como espacio de encuentro de las personas mayores de Paiporta, acoge diferentes servicios, como la cafetería-comedor, salas de formación, peluquería y una sala multiusos, convirtiéndose en un punto de referencia para la vida social del municipio.

Después de los trabajos de emergencia ejecutados inmediatamente después de la dana, el centro ha continuado prestando servicio mientras se redactaba el proyecto definitivo de recuperación. Las obras que ahora se inician permitirán reparar los desperfectos detectados en fachadas, cubiertas, revestimientos interiores, carpinterías e instalaciones, así como eliminar humedades, renovar acabados deteriorados, recuperar elementos patrimoniales y mejorar la conservación general del edificio.

El proyecto también incorpora actuaciones destinadas a mejorar la funcionalidad de los espacios interiores, con una reorganización de la zona de cafetería y comedor para favorecer un uso más cómodo y versátil de la planta baja.

Con esta actuación, el Hogar del Jubilado recuperará sus condiciones óptimas de uso, ofreciendo a las personas mayores de Paiporta unas instalaciones renovadas, más resilientes y preparadas para continuar siendo un espacio de convivencia y participación durante muchos años.