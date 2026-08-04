Paterna refuerza sus lazos con China a través del fútbol con la celebración de dos partidos amistosos

Paterna ha dado un nuevo paso en su estrategia de internacionalización a través del deporte con la celebración de dos partidos amistosos entre los equipos locales UD Paterna y Paterna CF y una delegación de la Asociación Comunidad China de Fútbol, unos encuentros celebrados a finales del pasado mes de julio en la Ciudad Deportiva y el estadio Gerardo Salvador.

Los encuentros se enmarcan en el protocolo de intenciones firmado recientemente entre el Ayuntamiento de Paterna y la entidad china con el objetivo de impulsar proyectos de cooperación deportiva y fomentar el intercambio cultural entre ambas partes.

"Primer Centro de Formación de fútbol chino de Europa"

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por el teniente de alcalde de Deportes, José Manuel Mora, asistió a los encuentros y destacó que "Paterna se ha convertido en el primer Centro de Formación de fútbol chino de Europa".

Durante estas jornadas deportivas participaron representantes institucionales, técnicos, jugadores y aficionados, en una iniciativa que, según el consistorio, ha servido para fortalecer la convivencia y promover los valores del deporte.

Partido amistoso entre la UD Paterna y la delegación china en la Ciudad Deportiva. / A. Paterna

Sagredo también puso en valor el papel de la ciudad en el ámbito deportivo al asegurar que Paterna se ha consolidado "como una de las ciudades deportivas de referencia en la Comunitat Valenciana, gracias a la calidad de sus instalaciones y a la intensa actividad de sus clubes".

Además, el primer edil destacó "positivamente este intercambio internacional que va más allá del deporte, favoreciendo los lazos de diplomacia de nuestro país con China".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento señala que Paterna continúa reforzando su proyección internacional y su posicionamiento como un municipio vinculado al deporte, la cooperación institucional y los intercambios culturales con otros países.