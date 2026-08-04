La Protectora de Burjassot pone en marcha su campaña “Estas vacaciones… no lo abandones”

Con el lema “Él jamás te dejaría atrás, no lo hagas tú”, la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha lanzado su campaña de agosto “Estas vacaciones… no lo abandones” con el objetivo de “sensibilizar a la ciudadanía sobre el abandono de mascotas y promover la tenencia responsable”.

Desde el colectivo constatan que “el verano sigue siendo una de las épocas más duras para los animales” y denuncian “el aumento de animales dejados a su suerte por la irresponsabilidad humana al llegar el periodo vacacional”. Aunque muchas familias disfrutan de sus vacaciones en compañía de sus animales, “otros son abandonados y se quedan solos sin entender qué han hecho mal; algunos serán rescatados y encontrarán un nuevo hogar, pero otros jamás tendrán esa oportunidad”, explican desde la SPAB.

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La Protectora recuerda, un verano más, que “existen opciones y soluciones para cuidar de los animales de compañía sin recurrir al abandono”. Asimismo la SPAB hace un llamamiento a la ciudadanía “a acoger o adoptar a perros y gatos que sufren este problema”. Las puertas de su refugio de animales están abiertas a aquellas personas que deseen colaborar.