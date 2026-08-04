El Puig reclama a la Generalitat más información y transparencia sobre las 309 viviendas de protección pública

El Ayuntamiento del Puig de Santa Maria ha valorado de forma positiva la adjudicación de las tres parcelas municipales destinadas a la construcción de 309 viviendas de protección pública, aunque ha reclamado a la Generalitat una comunicación directa sobre el desarrollo del proyecto y los plazos previstos para su ejecución y comercialización.

La actuación, impulsada durante la presente legislatura mediante la cesión de suelo municipal, permitirá levantar 309 viviendas protegidas, de las que 72 serán de titularidad y gestión públicas como contraprestación por los terrenos aportados por el consistorio.

En concreto, la parcela de la calle Rodríguez de Trujillo ha sido adjudicada a At Espacios, del Grupo Ática, donde se construirán 132 viviendas, de las cuales 30 serán públicas. Por su parte, Crossmar Castellón, del grupo Xiob, edificará 99 viviendas en la calle Max Aub, número 2, con 26 viviendas públicas, mientras que Fomento Vivienda Asequible, también del Grupo Ática, levantará 78 viviendas en el número 4 de la misma vía, de las que 16 serán de titularidad pública.

"Una actuación impulsada por el ayuntamiento"

El consistorio recuerda que el proyecto ha sido posible gracias a la cesión de tres parcelas municipales destinadas a vivienda protegida. El primero de los solares fue cedido por el pleno el 22 de noviembre de 2023, mientras que los otros dos fueron aprobados por unanimidad el 27 de marzo de 2025, ampliando así la actuación hasta las 309 viviendas previstas.

El alcalde del Puig, Marc Oriola, ha destacado que "la adjudicación es una noticia positiva porque permite avanzar en una de las actuaciones de vivienda protegida más importantes desarrolladas en el municipio".

Asimismo, ha subrayado que "el ayuntamiento ha puesto una parte muy importante de su patrimonio al servicio de una necesidad social y continuará implicado en las siguientes fases. Ahora trabajaremos para conocer los plazos, agilizar los trámites que nos correspondan y garantizar que la ciudadanía reciba información clara sobre la comercialización y el acceso a las viviendas".

El consistorio lamenta la falta de comunicación

Pese a valorar positivamente la adjudicación, el consistorio ha mostrado su malestar por "no haber recibido información directa de la Generalitat sobre una decisión de esta relevancia y asegura que la alcaldía tuvo conocimiento de la resolución a través de los medios de comunicación".

En este sentido, Oriola ha afirmado que "el ayuntamiento ha aportado los terrenos y tendrá un papel importante en la tramitación urbanística, el seguimiento de las promociones y la información a la ciudadanía. Por ello, consideramos necesario establecer una comunicación directa y fluida con la Generalitat y las empresas adjudicatarias".

Por ello, el consistorio solicitará información oficial sobre la formalización de las adjudicaciones, la redacción de los proyectos y los plazos previstos para el inicio de la comercialización de las promociones.

Desde el consistorio recuerdan que la adjudicación no supone todavía el inicio de la venta o reserva de las viviendas, ya que las empresas deberán obtener previamente la calificación provisional como viviendas protegidas y cumplir todos los requisitos administrativos y legales antes de iniciar su comercialización.

En cuanto a las 72 viviendas de promoción pública, el consistorio señala que contarán con un procedimiento específico de acceso y asegura que realizará un seguimiento para que los requisitos, criterios y plazos sean conocidos con suficiente antelación.

Reclaman transparencia en el acceso a las viviendas

El consistorio ha insistido en que velará para que tanto la comercialización de las viviendas protegidas promovidas por empresas privadas como el acceso a las de titularidad pública se desarrollen con criterios de transparencia e igualdad de oportunidades.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que "reclamaremos que los precios, los requisitos, los plazos y los procedimientos sean públicos y se conozcan con suficiente antelación. Hablamos de viviendas que se construirán gracias a la aportación de patrimonio municipal y la ciudadanía tiene derecho a disponer de toda la información".

Por su parte, el teniente de alcalde, Vicent Porta, ha destacado el carácter social de la iniciativa al señalar que "la decisión de destinar estos terrenos a vivienda protegida responde a una apuesta clara por utilizar el patrimonio municipal en beneficio de la ciudadanía y facilitar que más familias y personas jóvenes puedan seguir viviendo en el Puig".

Además, ha subrayado que "la adjudicación es un paso muy importante, pero la noticia será completa cuando la gente conozca cuándo, cómo y en qué condiciones podrá optar a estas viviendas, con información pública y las mismas reglas para todas las personas".