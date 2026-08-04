Torrent inicia las obras del nuevo circuito Pump Track en el Polígono Industrial Mas del Jutge

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado las obras de construcción del nuevo circuito Pump Track de la calle Perelló, en el Polígono Industrial Mas del Jutge. Los primeros trabajos se centran en el movimiento de tierras y la preparación de la parcela municipal sobre la que se levantará este nuevo espacio deportivo y de ocio activo, destinado especialmente a la infancia y la juventud, aunque concebido para usuarios de todas las edades.

La actuación ha comenzado con el desbroce y la limpieza del ámbito, la retirada de la capa superficial de tierra vegetal y la nivelación del terreno. Esta primera fase incluye también la compactación de la superficie y la adecuación de la parcela para poder replantear sobre ella el trazado definitivo del circuito.

Una vez preparado y nivelado el terreno, se marcará el recorrido mediante estacas, hilos y señalización sobre el suelo, respetando las dimensiones, pendientes y geometrías previstas en el proyecto. Posteriormente se realizarán los rellenos necesarios con suelo seleccionado y zahorra artificial, extendidos y compactados por capas, para comenzar a dar forma a las curvas peraltadas, desniveles y diferentes obstáculos que caracterizarán el futuro Pump Track.

Obras Pump Track en Torrent. / A.T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “el comienzo de estos trabajos convierte en una realidad un proyecto pensado para mejorar la vida de nuestros jóvenes y ampliar las alternativas gratuitas de deporte y ocio saludable en Torrent. Donde antes había una parcela sin este uso, pronto tendremos un espacio moderno, atractivo y abierto, que permitirá encontrarse, relacionarse y practicar actividad física al aire libre”.

Folgado ha añadido que “cada obra que comienza representa un compromiso que avanza. Este Pump Track demuestra que la recuperación tras la dana también debe atender la dimensión social, creando oportunidades, espacios de convivencia y nuevos equipamientos públicos que ayuden a nuestra infancia y juventud a recuperar y disfrutar plenamente de la ciudad”.

De los movimientos de tierra a la formación del circuito

Los movimientos de tierra resultan esenciales para obtener las formas, alturas, pendientes y radios de curvatura previstos. Durante esta fase se ejecutará la base estructural del recorrido y se modelarán progresivamente los distintos elementos del circuito.

Una vez perfilado y compactado, el trazado será comprobado por personal especializado para verificar que las curvas, obstáculos y taludes se ajustan correctamente a las condiciones de seguridad y funcionamiento contempladas en el proyecto. Tras esta revisión se procederá a la pavimentación bituminosa, cuyo extendido combinará medios mecánicos y manuales para reproducir las geometrías específicas de cada zona.

Obras en el Pump Track de Torrent. / A.T.

El acabado incluirá un revestimiento superficial del recorrido, señalización mediante líneas y flechas indicativas del sentido de circulación y el tratamiento diferenciado de los taludes y las islas interiores. También se colocará un panel con las normas de utilización y las protecciones recomendadas para hacer uso de la instalación.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha señalado que “los trabajos que ya pueden verse sobre el terreno constituyen la base del futuro circuito. No se trata únicamente de nivelar una parcela, sino de modelar con precisión cada curva, desnivel y obstáculo para conseguir una instalación funcional, resistente y segura”.

Gozalvo ha subrayado que “el proyecto ha sido estudiado detalladamente y ahora entra en su fase material. La ubicación permite aprovechar una zona verde municipal bien comunicada, alejada de áreas residenciales y conectada con la red ciclista, incorporando además drenaje, iluminación y acabados concebidos para garantizar la durabilidad y el buen funcionamiento del equipamiento”.

Un circuito para distintas edades y niveles de experiencia

El futuro Pump Track ocupará una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados y estará destinado a la práctica lúdica y no competitiva con bicicletas, patines, patinetes y skates. Su diseño permitirá compartir el circuito a usuarios con diferentes niveles de destreza, favoreciendo tanto la iniciación como la mejora progresiva de habilidades.

La instalación contará con curvas peraltadas, desniveles y obstáculos integrados en un recorrido continuo. A diferencia de una pista convencional, el avance se consigue aprovechando el impulso generado por los movimientos del cuerpo sobre las ondulaciones del trazado, lo que permite trabajar el equilibrio, la coordinación y el control del vehículo o elemento de ruedas utilizado.

El espacio ha sido concebido como una alternativa de ocio activo, inclusiva e intergeneracional, capaz de reunir en una misma instalación a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El objetivo municipal es ofrecer un equipamiento gratuito que fomente la actividad física, la convivencia y el uso responsable de los espacios públicos.

Drenaje, alumbrado y conexión ciclista

El proyecto incluye la excavación de zanjas y pozos filtrantes para recoger y evacuar las aguas pluviales hacia el subsuelo. Las islas interiores tendrán las pendientes necesarias para conducir el agua hasta los elementos de drenaje, mejorando el comportamiento de la instalación frente a episodios de lluvia.

También se instalará alumbrado público para proporcionar unas condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad, además de señalización específica y un cartel informativo con las normas de uso del circuito.

Obras en el polígono Mas del Jutge. / A.T.

La actuación contempla asimismo la prolongación del carril bici existente hasta la entrada del Pump Track, con pavimento, bordillos separadores y señalización horizontal. Esta conexión facilitará que los futuros usuarios puedan acceder al equipamiento de manera segura y sostenible sin necesidad de utilizar un vehículo motorizado.

La reconstruida pasarela de Sant Lluís Bertran reforzará esta accesibilidad, al permitir completar una conexión ciclista directa y continua entre distintos puntos del municipio y el nuevo equipamiento deportivo del Mas del Jutge.

Una inversión vinculada a la recuperación social tras la dana

La construcción del Pump Track forma parte de las actuaciones municipales desarrolladas en el marco de la subvención directa concedida por el Ministerio de Juventud e Infancia a las entidades locales afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta financiación tiene entre sus objetivos recuperar y reconfigurar espacios públicos, así como crear zonas de participación, socialización y ocio para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El Ayuntamiento ha orientado una parte de estos recursos hacia la creación de un equipamiento que responde a la creciente demanda de espacios para deportes urbanos y modalidades sobre ruedas.

Con el inicio del movimiento de tierras, Torrent da el primer paso visible para incorporar a su red de espacios públicos un nuevo equipamiento deportivo al aire libre, ampliar las alternativas de ocio saludable y favorecer una ciudad más activa, conectada y adaptada a las necesidades de las nuevas generaciones.