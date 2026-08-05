Alfafar refuerza la limpieza y vigilancia de solares ante el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Alfafar ha reforzado los trabajos de vigilancia, inspección y limpieza de solares y parcelas del municipio con el objetivo de reducir el riesgo de incendios ante las altas temperaturas y la previsión de nuevos episodios de calor.

Aunque el control de estos espacios se realiza durante todo el año, el ayuntamiento intensifica las inspecciones durante los meses previos y durante el verano, cuando la vegetación seca y las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendio. En los próximos días continuarán las actuaciones en diferentes puntos del municipio para garantizar que los solares se encuentren en las mejores condiciones posibles de salubridad y seguridad.

La normativa municipal establece la obligación de las personas propietarias de mantener sus parcelas, campos y solares en unas condiciones mínimas de limpieza, salubridad y seguridad. Cuando el ayuntamiento detecta un espacio en situación de abandono o que incumple estas condiciones, inicia el correspondiente procedimiento y requiere a la propiedad que lleve a cabo las labores necesarias de limpieza y mantenimiento.

“Realizamos inspecciones periódicas durante todo el año, pero hacemos especial hincapié cuando se acerca el verano. Con las altas temperaturas y las olas de calor reforzamos todavía más la vigilancia porque mantener los solares en buenas condiciones es fundamental para reducir riesgos”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Arcadio del Real.

En aquellos casos en los que, una vez transcurrido el plazo concedido, la propiedad no haya cumplido con la orden de limpieza, el ayuntamiento puede proceder a la ejecución subsidiaria de los trabajos. De este modo, los servicios municipales realizan la limpieza y posteriormente repercuten su coste a la persona propietaria.

Además, el incumplimiento de la obligación de mantener los solares en las condiciones establecidas por la normativa puede conllevar la correspondiente sanción a las personas propietarias, independientemente del coste derivado de la actuación subsidiaria.

Limpieza subsidiaria

Precisamente, ante los actuales episodios de altas temperaturas y el incremento del riesgo de incendio, el ayuntamiento ha llevado a cabo esta semana la limpieza subsidiaria de varias parcelas en las que era necesario intervenir con urgencia.

Del Real ha señalado que cuando existe un riesgo para la seguridad no podemos esperar. Si una parcela no se encuentra en las condiciones adecuadas y no se atiende el requerimiento municipal, “actuamos de forma subsidiaria para eliminar ese riesgo, sin perjuicio de las responsabilidades y costes que correspondan a la propiedad”.

El ayuntamiento recuerda que estas actuaciones no se limitan al periodo estival. Los solares y parcelas son objeto de seguimiento durante todo el año y, siempre que se detecten deficiencias en su mantenimiento, se requiere su limpieza con independencia del mes en el que se produzca.

Con el refuerzo de estas actuaciones, Alfafar busca prevenir posibles incendios, mejorar la salubridad de los espacios y garantizar la seguridad de la ciudadanía, especialmente durante los periodos de mayor riesgo asociados a las altas temperaturas.