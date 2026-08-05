Fallece ahogado un vecino de Manises en el río Túria

Un hombre residente en Manises falleció ahogado ayer martes en el río Túria, a su paso por el municipio, según ha informado el ayuntamiento a través de sus canales oficiales.

Fuentes municipales han explicado a Levante-EMV que las primeras hipótesis apuntan a que el suceso se produjo mientras la víctima se bañaba en una de las zonas habitualmente utilizadas para el ocio y el disfrute del río, entre ellas el entorno del área recreativa de la Presa.

Desde el consistorio señalan que, aunque el baño no está expresamente prohibido en este punto, el Parc Natural del Túria desaconseja de forma reiterada bañarse en las aguas del río por motivos de seguridad.

En estos momentos, los servicios competentes están tratando de localizar a los familiares del fallecido. Desde el consistorio han trasladado su pésame por lo sucedido y han expresado sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.

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