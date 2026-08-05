Las obras de construcción de los nuevos colegios de Massanassa ya tiene fecha

Empiezan a ver la luz del túnel los más de 750 alumnos de la Escuela Infantil Ausiàs March y el CEP de Primaria Lluis Vives, ambos de Massanassa, que de la noche a la mañana, un 29 de octubre de 2024, se quedaron sin colegio. Desde septiembre de 2025 , todos esos menores se encuentran escolarizados en aulas prefabricadas situadas en el Polideportivo, a la espera de que comience la construcción de los nuevos colegios, que se tuvieron que derribar debido a los graves daños en la estructura ocasionados por la avalancha de agua y lodo.

Una espera que parece tener fecha de finalización. El consistorio confía en poder tener ya finalizado el proyecto básico a finales del mes de septiembre. El proyecto fue presentado al alcalde de Massanassa, Paco Comes, la concejala de Educación, María Vázquez, el equipo técnico municipal y una representación de los equipos directivos de los centros educativos del municipio por el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, y el subdirector general de Coordinación y Apoyo Técnico, Alejandro Orts López, en una reunión mantenida en la conselleria de Educación.

Reunión del Ayuntamiento de Massanassa con conselleria de Educación. / GVA

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos del proyecto y se plantearon posibles mejoras con el objetivo de adaptar al máximo las futuras instalaciones a las necesidades de la comunidad educativa. Entre ellas destaca la construcción de una tercera puerta, que facilite la entrada al profesorado, así como más baños cercanos al espacio que se usará de comedor. "Unas propuestas muy asequibles, que responden a la petición de los centros, y que desde consellería nos han trasladado que se estudiará su viabilidad para incorporarlo al proyecto antes de su licitación", señala el primer edil, Paco Comes, que salió "muy satisfecho de la reunión porque ahora parece que esto ya va en marcha".

Germán Caballero

Según Comes, tras estas nuevas propuestas se confía en tener el proyecto de ejecución acabado a finales de septiembre. Después se abrirá el proceso de licitación, que "esperamos tener ya listo antes de que acabe el año, ya que suele durar tres meses "que corresponden al último trimestre de 2026. Con ya la licitación realizada, se procederá a la ejecución de las obras, "que si todo marcha bien, esperemos tener los trabajos adjudicados ya en enero", apunta. A partir de ahí, conselleria estipula un periodo de ejecución de obras de 15 meses, aunque por experiencias previas, "preferimos pensar que podrían alargarse un poco más". Así, Comes, se atreve a decir una fecha: "Si se adjudica la obra en enero de 2027, confiamos en que el alumnado de Massanassa, ya pueda empezar en su nuevo colegio en 2029".

Elevada 3 metros para evitar inundaciones

El proyecto de construcción de los nuevos colegios de Massanassa es muy ambicioso. Presupuestado en 15 millones de euros, el proyecto contempla la construcción de dos bloques. A priori, uno será de tres plantas, el de Primaria, que antes de la dana contaba con 550 alumnos, y el otro de una, para Infantil, con 225 alumnos en 2024, aunque también se habló durante el proceso de mezclar al alumnado en cada bloque. Toda la parte de abajo será diáfana, y contará con aulas UECO para alumnado con necesidades especiales y con biblioteca. Además, se trata de un edificio más resiliente ante inundaciones, pues va a estar elevados del suelo tres metros.

"Es un gran proyecto, y aunque el alumnado ahora se encuentra muy bien en los modulares del polideportivo, van a poder tener unos centros educativos públicos, modernos, funcionales y adaptados a las necesidades presentes y futuras de Massanassa", confiesa el alcalde Paco Comes.