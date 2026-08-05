Picassent inicia las obras de la nueva pista cubierta de su polideportivo con una inversión de 1,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Picassent ha iniciado las obras de construcción de la nueva pista cubierta del polideportivo municipal, un proyecto financiado por la Diputación de Valencia a través del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 y que contará con un presupuesto superior a los 1,2 millones de euros.

La actuación, que tendrá un plazo de ejecución de diez meses, permitirá dotar al complejo deportivo de una nueva instalación cubierta de 1.500 metros cuadrados, con capacidad para albergar tres pistas de baloncesto y una de balonmano o fútbol sala.

Sistema de iluminación moderno

La infraestructura se ubicará junto al pabellón municipal, aprovechando un espacio del polideportivo que actualmente no está en uso. Además, estará abierta por los laterales e incorporará un moderno sistema de iluminación y placas fotovoltaicas en la cubierta, reforzando su eficiencia energética.

Con esta actuación, el consistorio pretende ampliar la oferta de espacios deportivos cubiertos del municipio, facilitando tanto los entrenamientos como la celebración de competiciones durante todo el año y evitando las limitaciones provocadas por la lluvia o la elevada ocupación de las instalaciones existentes.

Inicio de las obras de la pista cubierta del polideportivo de Picassent. / A. Picassent

La alcaldesa de Picassent, Conxa García, ha destacado que "esta nueva pista cubierta da solución al requerimiento de los diferentes clubes locales de balonmano, fútbol sala o baloncesto, que demandaban un espacio cubierto como el que vamos a construir, además de poder utilizarse para otras actividades deportivas y sociales de otros clubes y centros escolares".

Asimismo, la primera edil ha subrayado que "con este proyecto, se sigue dotando al polideportivo municipal de instalaciones modernas que se completarán con la reforma integral del edificio principal con cerca de 4 millones de inversión".

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, aseguró que esta actuación supone "una mejora en la calidad de vida de los habitantes de Picassent, que verán incrementada notablemente la oferta deportiva y de ocio".

Inicio de las obras de la pista cubierta del polideportivo de Picassent. / A. Picassent

Enguix ha añadido que "esta es la esencia del Pla Obert, ofrecer a los ayuntamientos los recursos económicos y técnicos necesarios, así como todas las facilidades para que puedan ejecutar los proyectos que nos presentan, con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y servicios".

La construcción de esta nueva pista cubierta se enmarca en el Pla Obert d'Inversions 2024-2027, el principal programa inversor de la Diputación de Valencia, con el que la corporación provincial financia proyectos destinados a mejorar las infraestructuras y los servicios de los municipios valencianos.