Rafelbunyol triplicará el tamaño de su centro de salud con una inversión de 6,2 millones y más profesionales sanitarios

La Conselleria de Sanidad avanza en las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Rafelbunyol, perteneciente al Departamento de Salud València Clínico-Malvarrosa, una actuación que permitirá modernizar las instalaciones, ampliar los espacios asistenciales y reforzar los recursos profesionales destinados a la atención de la población.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado las obras para comprobar la evolución de los trabajos, que comenzaron en enero de 2025 y cuentan con una inversión superior a los 6,2 millones de euros. Gómez ha destacado que esta actuación "permitirá contar con un centro de salud más amplio, moderno y funcional” y ha subrayado que “seguir mejorando las infraestructuras de Atención Primaria es fundamental para ofrecer una asistencia de mayor calidad y facilitar a los profesionales espacios adecuados para desarrollar su labor”.

Marciano Gómez junto al alcalde Fran López escuchan los detalles técnicos de la obra. / GVA

La actuación contempla la construcción de un edificio anexo al actual centro de salud, así como la reforma y modernización de parte de las instalaciones existentes. Una vez finalizadas las obras, el centro dispondrá de una superficie total de 1.535 metros cuadrados, frente a los 543 metros cuadrados actuales, lo que permitirá prácticamente triplicar su superficie. Está previsto comenzar a utilizar parte de las nuevas instalaciones en septiembre, mientras que la finalización del conjunto de la actuación se prevé para enero de 2027.

Más espacios y profesionales

La ampliación permitirá reorganizar y mejorar las áreas asistenciales. El centro contará con cinco consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, tres de enfermería, dos consultas polivalentes, dos de Pediatría y una de enfermería pediátrica. También dispondrá de un área para Trabajo Social, consulta de matrona y sala de educación maternal, así como de un área de rehabilitación con gimnasio, dos boxes polivalentes y despacho para fisioterapia.

Las nuevas instalaciones incorporarán, además, espacios para extracciones, tratamientos y atención de urgencias, una zona de recepción con tres puestos de atención al público, una consulta de aislamiento y dependencias administrativas y de servicios generales.

El conseller ha señalado que la ampliación del centro "irá acompañada de nuevos recursos profesionales y de una mejor organización de los espacios asistenciales, lo que permitirá reforzar la capacidad de respuesta de la Atención Primaria en Rafelbunyol”. En concreto, está prevista la incorporación de un trabajador social, un segundo fisioterapeuta, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y un auxiliar administrativo.

Eficiencia energética y protección frente a inundaciones

El proyecto se ha diseñado para que el edificio resultante tenga un consumo energético casi nulo, de acuerdo con los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de eficiencia energética de los edificios. Para ello, incorpora soluciones arquitectónicas y medidas destinadas a reducir el consumo y mejorar la eficiencia de la climatización y la iluminación. Las nuevas instalaciones cumplirán, además, los criterios de accesibilidad universal.

El conseller de Sanidad ha destacado que el nuevo edificio "se ha diseñado con criterios de eficiencia energética y accesibilidad universal, con el objetivo de ofrecer unas instalaciones más sostenibles, funcionales y adaptadas a las necesidades de pacientes y profesionales”.

Durante la ejecución de las obras se han incorporado, además, medidas para reforzar la protección de las instalaciones frente a posibles inundaciones. Entre ellas figuran la eliminación de los espacios bajo rasante y el traslado a la planta baja y a la cubierta de los equipos previstos inicialmente en esas zonas.

El grupo electrógeno se ubicará en la cubierta para reducir su exposición al agua y garantizar el suministro eléctrico ante eventuales interrupciones de la red.