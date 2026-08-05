Sagredo recibe al joven actor paternero Alejandro Ferrà, protagonista de Los Miserables en Madrid

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha recibido este miércoles en el ayuntamiento al joven actor Alejandro Ferrà, vecino de la ciudad, que con tan solo 11 años ya se ha consolidado como una de las promesas de la interpretación tras protagonizar el musical 'Los Miserables' en Madrid y obtener dos importantes reconocimientos en el ámbito cinematográfico.

Ferrà ha dado vida a Gavroche, uno de los personajes más emblemáticos del musical 'Los Miserables', representado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, una interpretación que le ha permitido conquistar uno de los escenarios más destacados de la capital y recibir el reconocimiento tanto del público como de la crítica.

Además de su éxito sobre las tablas, el joven actor ha sido distinguido este 2026 con el premio a Mejor Actor Joven en el Festival de Cine de Sevilla (SEVIFF) y en el Festival de Cine de Barcelona (BARCIFF) por su papel protagonista en el cortometraje Balas Perdidas, dirigido por Genís Martí.

"El nombre de nuestra Vila por toda España"

Durante la recepción, Sagredo felicitó al joven intérprete en nombre de todos los vecinos de la ciudad y destacó el orgullo que supone para Paterna "ver cómo un talento tan joven lleva el nombre de nuestra Vila por toda España gracias a su pasión y dedicación a las artes escénicas, cosechando merecidas distinciones".

Asimismo, el primer edil puso en valor la trayectoria que está comenzando a construir Ferrà y le auguró "una carrera llena de éxitos si continúa con el mismo compromiso y entusiasmo".

Por su parte, Alejandro Ferrà agradeció al alcalde el interés mostrado por su trayectoria artística y le hizo entrega de un cartel dedicado del cortometraje Balas Perdidas.

La vocación artística del joven paternero nació desde muy pequeño en una escuela de artes escénicas de Valencia, donde comenzó a dar sus primeros pasos sobre los escenarios con el apoyo de su familia. Desde entonces, ha participado en diferentes proyectos de televisión, cine, publicidad y teatro musical, ampliando progresivamente su experiencia interpretativa.

En la actualidad, Alejandro Ferrà compagina su formación artística con sus estudios en el colegio El Armelar, mientras continúa desarrollando una prometedora carrera en el mundo de la interpretación.