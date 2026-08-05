Torrent culmina la adecuación del Ayuntamiento con un edificio más accesible, seguro y eficiente

El Ayuntamiento de Torrent ha finalizado las obras de adecuación de la Casa Consistorial, una intervención destinada a modernizar un edificio construido en 1974, que ya fue reformado entre 1997 y 1998, aunque conservó gran parte de su diseño y elementos originales, y convertirlo en un espacio más accesible, seguro, funcional y confortable tanto para los empleados municipales como para los vecinos que acuden diariamente a realizar sus gestiones.

Los trabajos han permitido adaptar las principales zonas del inmueble a la normativa de accesibilidad y seguridad frente a incendios, mejorar los recorridos de evacuación, renovar instalaciones y espacios de uso común, acondicionar los camerinos del salón de actos y reforzar la comodidad y calidad de la atención ciudadana. Todo ello se ha llevado a cabo preservando la configuración arquitectónica y los elementos patrimoniales más representativos de la sede consistorial.

Nuevos ascensores. / A.T.

La actuación partió de un presupuesto de ejecución de 317.956,21 euros, iva incluido, y al procedimiento de licitación se presentaron nueve empresas. Finalmente, las obras fueron adjudicadas al Grupo Andradi por un importe de 273.454,01 euros, iva incluido.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la finalización de estas obras representa un importante salto cualitativo para la Casa Consistorial. El ayuntamiento es la casa de todos los torrentinos y tenía que ser un edificio en el que cualquier persona pudiera entrar, desplazarse y ser atendida con autonomía, seguridad y dignidad. Hemos modernizado sus instalaciones, mejorado las condiciones de trabajo de nuestros empleados y reforzado la atención que prestamos a los ciudadanos, pero lo hemos hecho respetando la historia, la arquitectura y el patrimonio del inmueble”.

Una actuación integral para reforzar la seguridad

La protección frente a incendios ha constituido uno de los principales ejes de la reforma. Las obras han permitido compartimentar los diferentes sectores del edificio para reducir el riesgo de propagación del fuego y transformar las tres escaleras existentes en escaleras protegidas, mediante cerramientos resistentes al fuego, nuevas puertas cortafuegos, sistemas de cierre automático y la adecuación de los accesos y recorridos de evacuación.

También se han renovado y ampliado los sistemas de protección activa y pasiva. El edificio dispone ahora de nuevas bocas de incendio equipadas, distribuidas desde la planta baja hasta la octava, una nueva canalización de abastecimiento y nuevos detectores ópticos de incendios. A ello se suman nuevos extintores, pulsadores de alarma y sirenas ópticas y acústicas conectadas a la central de incendios.

Renovación baños. / A.T.

La intervención ha incorporado además nuevas luminarias de emergencia y elementos de señalización fotoluminiscente para identificar las salidas, las direcciones de evacuación, las bocas de incendio, los extintores, los pulsadores y las zonas sin salida.

En las plantas segunda a séptima se han delimitado y señalizado zonas de refugio para personas que puedan necesitar asistencia durante una evacuación. Estas actuaciones facilitan una salida más rápida y ordenada, mejoran la capacidad de intervención de los servicios de emergencia y protegen tanto a los trabajadores y usuarios como a la documentación administrativa custodiada en el edificio.

Accesibilidad real en la atención y en los desplazamientos

La reforma ha eliminado obstáculos y desniveles que dificultaban la movilidad por el interior de la Casa Consistorial. Se han ejecutado y acondicionado rampas en diferentes plantas, incorporando superficies antideslizantes y bandas de señalización visual y táctil. También se han adaptado puertas, huecos de paso, pavimentos, barandillas y espacios de giro para facilitar el tránsito de personas usuarias de silla de ruedas, mayores, familias con carritos de bebé y vecinos con movilidad reducida.

Se han construido o renovado tres aseos plenamente accesibles, situados en las plantas baja, tercera y quinta.

Dos nuevos ascensores accesibles, eficientes y con mayor capacidad

Dentro del proceso global de modernización de la sede consistorial también se han sustituido los dos antiguos ascensores, que presentaban un funcionamiento deficiente y una capacidad limitada a seis personas y 450 kg, por dos equipos completamente nuevos, accesibles, más seguros, eficientes y adaptados al elevado uso diario de un edificio de pública concurrencia. La actuación fue adjudicada por 124.574,82 euros, IVA incluido.

Los nuevos aparatos tienen capacidad para un máximo de nueve personas y 675 kg y han aprovechado al máximo los huecos existentes para ampliar las dimensiones de las cabinas y facilitar su utilización por personas con movilidad reducida. El ascensor izquierdo presta servicio desde la planta baja hasta la séptima, mientras que el derecho incorpora una nueva parada en la octava planta, que anteriormente no disponía de acceso mediante ascensor. Ambos cumplen la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad.

Los equipos disponen de una maniobra inteligente conjunta que selecciona el ascensor que puede atender cada llamada con mayor rapidez, reduciendo los tiempos de espera y optimizando los desplazamientos. También incorporan pantallas led programables para difundir información municipal, ventilación en el interior de las cabinas, iluminación led con apagado automático, telealarma y comunicación bidireccional con el centro de control, sistemas de autodiagnóstico y maniobras especiales para emergencias e incendios.

Vestíbulos y zonas comunes más cómodos y funcionales

Las obras han incluido el acondicionamiento de vestíbulos, distribuidores y zonas de paso de diferentes plantas, con la renovación de pavimentos, falsos techos, revestimientos, pintura e instalaciones.

Estas mejoras permiten disponer de unas dependencias más ordenadas, luminosas y cómodas, favorecen el desarrollo diario del trabajo municipal y ofrecen una imagen más moderna y homogénea de los espacios destinados a la atención ciudadana.

Renovación integral de los camerinos

La reforma ha alcanzado también los camerinos situados junto al salón de actos, en la planta sótano, mejorando la distribución, el diseño y comodidad.

Asimismo, se han recolocado y conectado las instalaciones de electricidad, iluminación y protección contra incendios, mejorando las condiciones de utilización de unas dependencias empleadas habitualmente en actos institucionales, culturales y municipales.

Recuperación y conservación del patrimonio municipal

La modernización de la Casa Consistorial se ha desarrollado respetando la arquitectura y los elementos artísticos que forman parte de la historia contemporánea de Torrent. El edificio fue construido en 1974 por los arquitectos Pablo Soler Lluch y Francisco García González, con la colaboración del interiorista José Martínez Peris, y en su momento se convirtió en un referente de la arquitectura moderna, el mobiliario y el diseño.

Posteriormente, entre 1997 y 1998, el inmueble ya fue objeto de una reforma para su adaptación como sede del Ayuntamiento, aunque se conservaron buena parte de su configuración arquitectónica, diseño interior y elementos originales.

En la segunda planta, en el entorno de alcaldía, se ha recuperado el patio interior que alberga el mural a dos caras de Manuel Hernández Mompó, Premio Nacional de Artes Plásticas, realizado con la colaboración del ceramista Enric Mestre. La actuación ha contemplado la reparación de las juntas del mural, la renovación del pavimento, la recuperación de la pérgola y la creación de un espacio más amable para la recepción de vecinos, colectivos y autoridades.

La intervención ha respetado además el diseño y el mobiliario histórico de los despachos de Alcaldía, que no se han reformado, evitando una transformación que alterase la identidad de este espacio conservando su diseño original. Con ello, el Ayuntamiento combina la necesaria actualización funcional del edificio con la protección de uno de los pocos conjuntos artísticos y arquitectónicos conservados de la antigua Caja de Ahorros de Torrent.

El concejal del Área de Urbanismo, José Gozalvo, ha señalado que “ha sido una actuación técnicamente compleja porque se ha intervenido en numerosas plantas y dependencias manteniendo en todo momento el funcionamiento de los servicios municipales. El resultado es un Ayuntamiento más seguro, accesible y funcional, con mejores recorridos, instalaciones renovadas y espacios de trabajo y atención ciudadana adaptados a las necesidades actuales, pero respetando siempre la configuración y el valor arquitectónico del edificio”.

Con la finalización de esta adecuación, Torrent da un paso decisivo en la modernización de su sede consistorial y establece las bases para continuar desarrollando futuras actuaciones que completen progresivamente la adaptación del edificio a las necesidades de una administración pública más inclusiva, preventiva, eficiente y centrada en las personas.