Torrent invertirá 10,1 millones para convertir la cantera de la Serra Perenxisa en un escudo frente a futuras inundaciones

El Ayuntamiento de Torrent ha dado el primer paso para convertir la cantera de la Serra Perenxisa en una gran balsa de laminación que actúe para prevenir inundacioes ante futuras riadas. Ya lo hizo de forma espontánea el fatídico 29 de octubre de 2024, cuando la gran fuerza del agua rompió una pared de más de 25 metros de altura y miles y miles de litros de agua inundaron al viejo cráter generando un embalse y evitando que la tragedia fuera todavía mayor al reducirse el caudal que el barranc de l'Horteta llevó a la ciudad, tal y como se comprobó en analisis posteriores.

Es por eso, que hace mas de un año, el pasado mesde junio, este diario publicara la intención del consistorio en convertir la cantera en un embalse del barrancode l'Horteta,tal y como expuso en el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Serra Perenxisa. Ahora, el Ayuntamiento de Torrent acaba de anunciar que inicia la tramitación de la asistencia técnica para redactar el proyecto, de 10.120.866 euros millones de euros, financiado a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para reparar los daños ocasionados por la danade octubre de 2024.

La cantera antes de que entrara agua en la dana y después. / A.T.

La actuación se concentrará en el vaso de la cantera, destinado a funcionar como balsa de laminación, y se desarrollará en dos fases complementarias. La primera abordará la reconstrucción del tramo del dique de cierre que se rompió durante la dana, con el fin de restituir su función de contención. La segunda comprenderá la retirada de los sedimentos y materiales acumulados en el vaso, el refuerzo y la estabilización de los taludes y otras actuaciones de restauración ambiental que determine el proyecto.

La fuerza de la barrancada provocó una rotura en el dique de cierre y depositó tal cantidad de sedimentos que el cauce de aguas bajas quedó completamente anegado. La intervención deberá ajustarse a la modificación del Plan de Restauración que se apruebe, a la correspondiente evaluación ambiental y al resto de autorizaciones sectoriales.

Contratación por procedimiento de urgencia

Como primer paso, el ayuntamiento ha iniciado la tramitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del Proyecto de restauración de la cantera de la Serra Perenxisa. En su vaso, previsto para su adecuación como balsa de laminación, así como para la posterior dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras.

La contratación se tramitará por el procedimiento de urgencia, debido al carácter estratégico y preventivo de la actuación y a que los fondos europeos destinados a financiarla están consignados hasta 2027.

El ayuntamiento convocará también el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal Serra Perenxisa para presentar el alcance del proyecto e informar de primera mano a sus miembros sobre el proyecto, los criterios técnicos y ambientales y las actuaciones que se desarrollarán en este espacio natural.

La cantera ahora, y una imagen llena de agua tras la dana. / A.T.

Esta actuación forma parte de la concesión de 20.058.581 euros comunicada al Ayuntamiento de Torrent por el Ministerio de Hacienda con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que incluye como principales intervenciones la restauración del vaso y restauración ambiental la cantera de la Serra Perenxisa y la recuperación ambiental del Barranc de l’Horteta.

"Es una oportunidad para reforzar la seguridad de la ciudad"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “esta inversión nos permite avanzar en una actuación de enorme importancia ambiental y preventiva. No se trata únicamente de reparar los daños dejados por la DANA, sino de recuperar un espacio que puede desempeñar una función permanente de protección frente a futuros episodios de lluvias torrenciales”.

Folgado ha añadido que “Torrent está transformando la reconstrucción en una oportunidad para reforzar la seguridad de la ciudad. Estamos movilizando más de diez millones de euros para devolver al vaso de la cantera su funcionalidad ambiental e hidráulica y dotarnos de una infraestructura mejor preparada ante situaciones meteorológicas extremas”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que “la actuación comenzará con la redacción de un proyecto técnico riguroso que deberá definir las obras necesarias para retirar los materiales arrastrados por la dana, restaurar el entorno y recuperar la capacidad de laminación del vaso”.

El concejal ha subrayado que “estamos ante una intervención técnicamente compleja, sometida a requisitos ambientales, mineros e hidráulicos. El objetivo es disponer de una solución duradera, ambientalmente responsable y capaz de incrementar la resiliencia de Torrent frente a lluvias torrenciales, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de todas las autorizaciones y controles exigidos”.