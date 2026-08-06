El municipio se prepara frente a las olas de calor y los episodios de inundaciones extremas con “Quart, Horitzó Climàtic”

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha culminado el proyecto europeo "Quart, Horitzó Climàtic" (QCATI), una iniciativa que busca dotar al municipio de capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos severos como inundaciones fluviales, lluvias torrenciales y olas de calor extremas.

El acto de clausura ha reunido a ciudadanía, personal técnico y representantes institucionales para presentar los resultados de esta rigurosa evaluación de riesgos climáticos y la hoja de ruta estratégica para hacer del municipio un territorio más resiliente

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, asegura que en el municipio “entendemos que Europa debe formar parte de nuestras políticas estratégicas. Gracias a la financiación europea, podemos desarrollar proyectos innovadores que de otro modo serían difíciles de abordar. Compartimos una visión con Europa: construir municipios más sostenibles, resilientes y preparados para los retos del futuro”.

Por su parte, la concejala de Proyectos Europeos, Encarna Folgado, ha agradecido la participación de la ciudadanía y ha puesto en valor la importancia del proyecto: “En nuestra comarca vivimos con mayor intensidad las olas de calor y las lluvias torrenciales. Ante esta realidad, necesitamos conocimiento y capacidad de anticipación”.

Expertos y expertas han puesto en valor las medidas necesarias para combatir los efectos climáticos / A:Q.

En el acto de clausura también ha contado la experiencia de la Fundación Limne, que destaca el valor de proteger el entorno fluvial y la biodiversidad local como parte del camino hacia la resiliencia integral de Quart de Poblet, en sintonía con iniciativas previas de restauración ambiental como el Proyecto NaTURTURia.

A lo largo de todo su desarrollo, el proyecto ha contado con el asesoramiento y coordinación de la consultora valenciana Sequoia Pro, que ha facilitado la integración administrativa, los procesos participativos y el paso de la evidencia científica a la planificación pública.

Tres fases de trabajo

“Quart de Poblet, Horitzó Climàtic” es una iniciativa financiada a través de CLIMAAX, un proyecto financiado a su vez por el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizon Europe. Este proporciona apoyo financiero, analítico y técnico a regiones y comunidades europeas para mejorar su preparación y gestión ante riesgos climáticos mediante metodologías estandarizadas.

El proyecto QCATI se ha estructurado en tres grandes bloques temporales de trabajo desarrollados entre mayo de 2025 y julio de 2026. La primera fase ha sido la evaluación preliminar de los riesgos de inundación fluvial y olas de calor con la metodología estandarizada del consorcio europeo CLIMAAX y bases de datos a escala de la Unión Europea. La segunda fase comprende un refinamiento del análisis y evaluación de los riesgos climáticos que afectan principalmente al municipio, así como los grupos vulnerables de mayor riesgo (como personas mayores y menores de 5 años).

En la tercera y última fase, se han definido las bases de la futura Estrategia Local de Gestión de Riesgos Climáticos y se ha consensuado un catálogo de medidas de adaptación prioritarias y localizadas junto a los actores clave del municipio.

El proyecto se ha enriquecido con un exitoso proceso de participación social. Una encuesta realizada en la fase final a 168 vecinos y vecinas de Quart de Poblet ha puesto de manifiesto una elevada concienciación social, pues el 88% de los encuestados afirma estar más preocupado hoy por los efectos del cambio climático que hace cinco años. Asimismo, el 70% de la población considera que el municipio debe seguir reforzando su preparación frente a estos eventos.

Catálogo de medidas y soluciones reales de futuro

Como resultado final del proyecto, se ha elaborado un catálogo con medidas concretas de adaptación estructuradas en soluciones ante el riesgo de calor extremo, riesgos hidrológicos y medidas de carácter integrador.

Este catálogo combina Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) con infraestructuras tradicionales e instrumentos de gestión. Entre las propuestas destaca la implementación de infraestructura verde y sombras, el drenaje y prevención hídrica y la resiliencia social y energética.

Además del apartado técnico, "Quart, Horitzó Climàtic" ha mantenido un compromiso didáctico con la población. A través de la web oficial del proyecto se han publicado cinco píldoras informativas en formato digital que explican de manera accesible los conceptos de modelización, escenarios climáticos y la utilidad práctica de estos estudios en la vida cotidiana. Asimismo, se ha desarrollado una campaña continua en las redes sociales para acercar la concienciación climática a la ciudadanía. Toda la información está disponible en la página web www.quartclimaax.eu.