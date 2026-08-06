Foios activará un dispositivo especial de tráfico y seguridad por el homenaje a Ferran Torres

El Ayuntamiento de Foios pondrá en marcha este viernes 7 de agosto un dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo del acto de recepción y homenaje al futbolista Ferran Torres, campeón del mundo con la selección española, que reunirá a un elevado número de asistentes en el municipio.

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y minimizar las incidencias, el consistorio ha informado de una serie de restricciones que entrarán en vigor a partir de las 15.00 horas.

Entre las principales medidas, la piscina municipal y el polideportivo permanecerán cerrados al público durante la jornada. Asimismo, el acceso sur al municipio por el camí de la Creu quedará cerrado y reservado exclusivamente para las necesidades de la organización y de los servicios vinculados al acto.

Además, se restringirá la circulación por el paseo del alcalde José Ros Lacruz, conocido como la ronda, en dirección al camí de la Creu. También habrá limitaciones tanto al tráfico como al estacionamiento en las inmediaciones del aparcamiento del Sector Sur.

Importante afluencia de personas y vehículos

El consistorio ha advertido de que durante la tarde se espera una importante afluencia de personas y vehículos, por lo que podrían registrarse retenciones y dificultades puntuales en los accesos y desplazamientos por la zona.

Por ello, el consistorio recomienda a los vecinos planificar con antelación sus desplazamientos, evitar la zona afectada siempre que sea posible y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del personal de la organización.

Finalmente, el ayuntamiento ha pedido "paciencia y comprensión a la ciudadanía ante las molestias" que pueda ocasionar el dispositivo especial habilitado con motivo del homenaje al futbolista valenciano.