Vaivén
Fran López vuelve a ser alcalde de Rafelbunyol
El primer edil se incorpora hoy de su baja paternal, tras unas semanas "que recordaré toda la vida"
Fran López vuelve a su despacho de alcaldía de Rafelbunyol tras disfrutar de 16 semanas de baja paternal. Fue el pasado 26 de marzo, justo el día en el que celebraba su 35 cumpleaños, cuando llegó Bosco para cambiarle la vida. Desde ese momento delegó las competencias tanto de alcalde de Rafelbunyol, como de presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord, cargos que vuelve a asumir desde este jueves 6 de agosto.
El propio alcalde anunciaba en sus redes sociales que "volvemos al 100%" tras disfrutar de unas semanas "que recordaré toda la vida". Con una instantánea "ibicenca" en la que aparece junto a su pareja y su hijo, Fran López reflexiona sobre este periodo de su vida: " He tenido la oportunidad de acompañar a Bosco en sus primeros cuatro meses de vida, de aprender cada día a su lado y de compartir este tiempo con su madre. La crianza necesita tiempo, presencia y aprecio. Y poder dedicarle estos primeros meses es, sin duda, una de las mejores decisiones que he tomado".
Fran López asegura que vuelve al Ayuntamiento de Rafelbunyol con la misma ilusión de siempre, pero también "con una mirada diferente" y da las gracias "de todo corazón, a todas las personas que habéis respetado este tiempo de crianza".
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