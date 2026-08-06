Leticia Sabater será la pregonera de las Fiestas de Paterna

Paterna ya tiene a su pregonera de las fiestas mayores: Leticia Sabater. Así lo anuncia el programa de fiestas ya publicado por el consistorio, aunque no se haya comunicado de forma oficial. El gobierno local de Juan Antonio Sagredo sigue apostando por contar con gente con una importante repercusión social, sobre todo en redes, y en ese ámbito Leticia Sabater es sin duda la reina, con un millón de seguidores en Instagram, muchos más que sus predecesores Cristian San Bernardino (2025), el dúo cómico JAJAJERS (2024), el humorista Miki Dkai (2023), y sin duda, a una gran distancia del pregonero de 2022, el párroco Juan Antonio Cabanes.

La polifacética artista, que levanta tantas pasiones como críticas, y autora de éxitos virales como ‘La salchipapa’, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las Fiestas mayores de paterna desde el balcón del consistorio este próximo jueves 20 de agosto , a las 21.30 horas.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que visita Paterna. En diciembre de 2023 Leticia Sabater trajo su espectáculo navideño con versiones de villancicos como 'Esta Navidad me comeré un pibón', "'El polvorrón' o 'Papá Noel, lléname el tanke', a la carpa de la comparsa Almogàver, que tuvo que colgar el cartel de entradas vendidas,antela gran repercusión social que tuvo la llegada de Leticia Sabater a Paterna. Un poder de convocatoria que desde el gobierno local esperará que se repita.