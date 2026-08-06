Los municipios de l'Horta Nord estallan contra el servicio de basuras mancomunado: "Estamos desesperados"

Los diez municipios de l'Horta Nord que comparten el servicio mancomunado de basuras -Puçol, El Puig de Santamaria, La Pobla de Farnals, Albuixech, Rafelbunyol, Massamagrell, Museros, Emperador, Massalfassar y Albalat dels Sorells- están hartos por la reincidente deficiencia del servicio. La voz de alarma la puso la asociación industrial Aupim del Polígono del Mediterráneo, que denunció llevar más de una semana sin recogerse la basura de enfrente de las naves industriales. Ahora son los diez municipios que forman la Mancomunitat los que han dado la voz de alarma.

"Estamos desesperados. Están los contendores a rebosar con las altas temperaturas que estamos teniendo. Llevamos dos días sin recogida, tampoco recogen enseres y trastos. Están los colchones tirados y los muebles por las aceras. Ponemos quejas todos los días para que queden por escrito, pero los municipios estamos atados de pies y manos, porque la gestión la lleva la Mancomunitat del'Horta Nord que es la que tiene que actuar, y no lo está haciendo", señala Elena Camarero, alcaldesa en funciones de Puçol.

Los ayuntamientos son los que dan la cara y los que reciben las quejas de los ciudadanos, que sufren los malos olores y la insalubridad delante de sus casas. Por eso, consistorios como el de Albuixech, han decidido emitir un comunicado denunciado la situación. "El Ayuntamiento de Albuixech exige una solución urgente ante las deficiencias en el servicio de recogida de residuos. El servicio de recogida de residuos es competencia de la Mancomunidad de l'Horta Nord. Ante las numerosas incidencias detectadas en el municipio, el Ayuntamiento ha presentado una queja formal para exigir una actuación inmediata", indican.

Basura acumulada en Albuixech / A.A.

Según el gobierno local, en las últimas semanas se han encontrado contenedores desbordados, residuos sin recoger, contenedores deteriorados o rotos y acumulación de residuos en el polígono industrial, donde la situación se agrava aún más, ya que se pasan hasta siete días sin recoger la basura.

"Las elevadas temperaturas agravan todavía más esta situación, con malos olores y problemas que afectan al día a día del vecindario. El Ayuntamiento continuará reclamando un servicio digno para Albuixech y exigiendo que se adopten las medidas necesarias para garantizar una recogida de residuos adecuada", advierten.

Animan a los vecinos a reclamar

Además, el ayuntamiento anima al vecindario a poner reclamaciones. "Si detectas incidencias relacionadas con este servicio, es importante que también las comuniques a la Mancomunitat de l'Horta Nord. Cada comunicación registrada ayuda a reforzar la reclamación y a exigir una respuesta", apuntan.

Otro de los que ha denunciado la situación es el alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, que ha decidido actuar y comprar contenedores nuevos: "Frente a un empeoramiento del servicio de recogida de basura o trastos de la Mancomunitat de l'Horta Nord, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha adquirido contenedores propios que ya están en las calles de los dos núcleos".

Palanca explica que el servicio de recogida de basura ha sido deficiente desde que se adjudicó el contrato en 2024 a Tetma. "Entre otras incidencias las propias máquinas de recogida -bien por negligencia de los operarios o por defecto de diseño- estaban rompiendo y dañando los contenedores de residuos generales (el negro)", explica.

Se agrava en los pueblos turísticos de playa

La Pobla también advierte que la empresa gestora no ha ido reponiendo los contenedores rotos a pesar de que en el pleno de la Mancomunitat del pasado mas de marzo se modificó el contrato para instalar más contenedores. "La situación se ha vuelto crítica en todos los pueblos de la Mancomunitat, especialmente en los pueblos turísticos como La Pobla de Farnals, El Puig y Puçol. Más gente, más basura, peor servicio y menos contenedores son los factores que han provocado esta crisis", denuncia.

La concejalía de medio ambiente de La Pobla de Farnals lleva semanas gestionando la compra autónoma de contenedores y contratando servicios de emergencia para optimizar los medios, por ejemplo contratando una empresa para que envíe operarios para que recojan los residuos que los usuarios no depositan correctamente. Está también previsto un refuerzo de limpieza de aceras con medios tecnológicos más eficaces.

Contenedor roto en Puçol. / A.P.

En cuanto al sobrecoste que está asumiendo el ayuntamiento con recursos propios, "se remitirán a la Mancomunitat para que actúe en consecuencia. No cabe duda que nadie quiere tener la calle sucia y ciertamente habría que revisar la ley de contratos públicos en el apartado relativo a los servicios esenciales".

La Mancomunitat se reunirá este jueves de urgencia

Desde la Mancomunitat, aseguran que son conscientes del problema, que está haciendo un seguimiento constante de las incidencias, pero ante el agravamiento de la situación ha convocado una reunión este jueves, con Fran López, que se incorpora ya de su baja paternal, como presidente de la Mancomunitat, para abordar "posibles penalidades de cara al desarrollo del contrato". En ese sentido, informan que para la liquidación del contrato "hemos contratado a un liquidador, al que le daremos traslado de todas las incidencias, que serán avaluadas también en la reunión".

La Pobla ha adquirido contenedorespor cuenta propia. / A.P.F.

Hay que recordar que actualmente el servicio lo gestiona Tetma, pero solo hasta el 1 de octubre, después de que una sentencia judicial diera la razón a Agricultores de la Vega y le concediera el contrato tras verificar errores de puntuación en el proceso de adjudicación. Esta situación, según la Mancomunitat, ha provocado preocupación entre los trabajadores, y se han producido varias bajas que también ha afectado al servicio.