Paterna se consolida como referente nacional del empleo por cuenta propia tras aumentar un 2,72% el número de autónomos

Paterna continúa consolidándose como uno de los grandes motores económicos de la Comunitat Valenciana y como un referente nacional en empleo por cuenta propia. Así lo reflejan los últimos datos, que sitúan al municipio con un incremento interanual del 2,72% en el número de trabajadores autónomos, una evolución que contrasta con la tendencia nacional.

Además, durante el último trimestre, la ciudad ha registrado un nuevo crecimiento en el número de trabajadores por cuenta propia, alcanzando los 5.385 autónomos y reforzando la fortaleza de su tejido económico y empresarial.

Estas cifras cobran especial relevancia en un contexto nacional marcado por las dificultades del colectivo. Según los últimos datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), España ha perdido 42.900 trabajadores autónomos durante el segundo trimestre de 2026, una evolución negativa que pone aún más en valor el comportamiento de Paterna.

A este respecto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacado que “estos datos confirman que Paterna sigue siendo una ciudad de oportunidades para emprender, invertir y generar empleo. Mientras en muchos territorios el trabajo autónomo retrocede, nuestra ciudad continúa creciendo gracias a un tejido empresarial sólido, una economía dinámica y unas políticas municipales como el Cheque Emprendedor o el Cheque Empelo orientadas a facilitar la actividad económica y la creación de empleo”.

En este sentido, Sagredo también ha señalado que “detrás de cada nuevo autónomo hay una persona que ha decidido apostar por un proyecto de vida y por generar riqueza desde Paterna. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo las mejores condiciones para que quienes emprenden encuentren aquí un entorno favorable para crecer y consolidar sus negocios”.

El primer edil ha recordado que este crecimiento del empleo por cuenta propia no es un hecho aislado, sino que forma parte de la evolución positiva que viene experimentando la ciudad en los últimos años.

Mayor renta per cápita

En este sentido, ha destacado que Paterna lidera la tasa de actividad económica, se sitúa entre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes con mayor renta per cápita y encabeza mes tras mes las contrataciones laborales de la provincia de Valencia, consolidándose como uno de los municipios con mayor capacidad para atraer empresas, generar empleo y favorecer el emprendimiento.

“Nuestro objetivo es seguir haciendo de Paterna una ciudad donde sea fácil emprender, invertir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida. Estos datos demuestran que las políticas de impulso económico que estamos desarrollando están dando resultados y nos animan a seguir trabajando para generar más oportunidades y más empleo de calidad para nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido Sagredo.