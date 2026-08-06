Fiestas
Los "porrots" invaden Silla con su danza milenaria
La localidad vive el Dia del Crist con la participación de su concejala de fiestas, Trini Martínez, pero sin el alcalde, Vicente Zaragozá, que en esta ocasión ha sido espectador
El Dia del Crist en Silla es sinónimo de devoción, pero también de patrimonio cultural, el que cada año representa la Dansa dels Porrots,sin duda en gran tesoro de esta localidad de l'Horta Sud, que hace que cada 6 de agosto gente de toda la provincia se acerque para ver este baile milenario. Aunque milenario, se trata de una danza que ha ido evolucionando, y la muestra es la cada vez mayor participación de las mujeres, que ya están pasando el testigo a sus hijas, también protagonistas. Entre ellas, la concejala de Fiestas, Trini Martínez, que por segundo año consecutivo ha decidido cambiar el traje de chaqueta por el porrot. No lo ha hecho sin embargo el alcalde Vicente Zaragozá, un habitual protagonista de la dansa en el Dia del Crist.
Los afortunados que han podido acudir a la Plaça del Poble, han podido disfrutar de esta manifestación cultural única. Formados en dos hileras, los “dansaires” con sus «espardenyes de carreter», su corona de hojas de laurel, vestidos con el atuendo de guerreros entre iberos y greco-romanos y el tradicional “porrot”, empezaron a interpretar el baile marcial que incluye el «pas militar» y las figuras del «Costat», el «Costat i costat», el «Genoll», la «Barba», el «Braç», la «Navaixa», el «Senyalar», el «Tremolar», el «Pit», el «Bot a la cintura», el «Bot a l'esquena» y el «Empomar» ante una población volcada.
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