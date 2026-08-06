Port Saplaya prueba un proyecto pionero para detectar en tiempo real bacterias en el agua que llega al mar.

La Generalitat Valenciana ha presentado este jueves en Port Saplaya (Alboraia) un proyecto piloto pionero para monitorizar la calidad del agua de baño mediante un sistema de detección de bacterias basado en anticuerpos. La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha sido presentada por el conseller Vicente Martínez Mus, junto al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, y la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana. El proyecto, desarrollado por una empresa valenciana, permanecerá en fase de pruebas durante seis meses y, si ofrece buenos resultados, podría extenderse al resto de playas de la Comunitat Valenciana.

"Más de 5.000 análisis en 266 puntos"

Durante la presentación, Martínez Mus explicó que la Conselleria busca dar un salto cualitativo respecto al sistema actual de control de las aguas de baño. “Nos preocupa mucho mejorar el diagnóstico. El sistema que tenemos es bueno y esta temporada vamos a realizar más de 5.000 análisis en los 266 puntos de muestreo de las playas valencianas, pero sigue siendo un sistema básico: los técnicos toman una muestra, la trasladan al laboratorio y no conocemos el resultado hasta 24 horas después”, señaló.

El aparato medidor instalado junto a la acequia. / L.F.

En este sentido, destacó que el nuevo dispositivo permitirá disponer de información inmediata sobre la calidad del agua. “Lo que queremos es mejorar ese sistema y contar con información en tiempo real. Si funciona, sabremos al instante si existe una contaminación que obliga a cerrar una playa y, del mismo modo, cuándo esa contaminación ha desaparecido para poder reabrirla cuanto antes”, afirmó.

"Buen lugar para probar el proyecto piloto"

El conseller ha justificado la elección de Port Saplaya como escenario del proyecto piloto por los problemas registrados en los últimos años. “Con todos los problemas que están teniendo aquí, es un buen lugar para probarlo”, ha afirmado.

Precisamente fue este pasado més de junio cuando dos de las playas de Port Saplaya, zona norte y sur, estuvieron cerradas un par de días al baño por contaminación microbiológica de "corta duración", aunque sin duda, el pero episodio fue el pasado verano, cuando prácticamente se pasó cerrado a la mayoría de días estivales, lo que hizo que el consistorio exigiera soluciones a la conselleria.

Bacterias de E.coli o enterococos

Asimismo, explicó que el sistema funciona mediante anticuerpos capaces de identificar directamente las bacterias y transmitir los resultados de forma telemática. “Detecta qué bacterias están presentes y envía automáticamente la información a un operador. Además, genera una alarma cuando se superan los niveles establecidos de E. coli o enterococos, que son los parámetros que habitualmente provocan el cierre de las playas”, detalló.

Vistas a la próxima campaña

Martínez Mus precisó que el proyecto acaba de comenzar y que los datos obtenidos no se utilizarán este verano para decidir la apertura o el cierre de playas, ya que primero será necesario validar su fiabilidad. “Empezamos esta semana y hoy recibimos los primeros resultados. Ahora los compararemos con las analíticas tradicionales para comprobar que coinciden. Si los resultados son satisfactorios, estudiaremos implantar el sistema de cara a la próxima campaña en todas las playas o en determinados puntos concretos”, avanzó.

Port Saplaya prueba un proyecto pionero para detectar en tiempo real bacterias en el agua que llega al mar. / L. F.

"Que el organismo competente pueda actuar cuanto antes"

“Cuando una playa se cierra es por la seguridad de las personas. Este sistema también nos ayudará a identificar con mayor rapidez el origen de una contaminación para comunicarlo al ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica o al organismo competente y que pueda actuar cuanto antes”, concluyó.

Nanopartículas y biosensores inmunológicos

El director industrial de la empresa tecnológica impulsora de la idea explicó a este diario que el dispositivo "nos permite pasar del modelo tradicional, en el que un técnico toma una muestra y la lleva al laboratorio, a un sistema que mide de forma constante y en tiempo real la calidad del agua".

A diferencia de otros equipos existentes, destacó que este dispositivo detecta directamente las bacterias, sin realizar estimaciones indirectas. “Otros sistemas calculan la probabilidad de que exista contaminación mediante reactivos o parámetros indirectos. Este utiliza nanopartículas y biosensores inmunológicos y funciona de una manera muy similar a un test de antígenos, detectando directamente la bacteria”, señaló.

Todas las tomas para detectar en tiempo real bacterias en el agua que llega al mar. / L. F.

Primera vez en playas de la Comunitat Valenciana

Ángel destacó que es la primera vez que esta tecnología se utiliza para monitorizar la calidad del agua de las playas y controlar posibles vertidos, aunque existen aplicaciones similares en otros ámbitos. “Ya hay equipos funcionando en hospitales para detectar legionela y también existen versiones en forma de boya para controlar la calidad del agua en el mar, pero es la primera vez que se emplea con este objetivo en playas de la Comunitat Valenciana”, indicó.

El proyecto piloto tendrá una duración mínima de seis meses, un periodo que permitirá comparar los resultados obtenidos por el dispositivo con los análisis convencionales realizados en laboratorio.