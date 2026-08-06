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Un vecino increpa al alcalde de Alboraia durante la visita del conseller: "No solo se acuerde de Port Saplaya para cobrar impuestos"

El residente en la zona de playa de Alboraia llegó al encuentro institucional con Martínez Mus con una pancarta que ponia "Bajada del IBI del 60%" y exigió explicaciones al Miguel Chavarría sobre el "estado de abandono" de la zona

Un vecino de Port Saplaya increpa al alcalde de Alboraia durante un acto con el conseller Martínez Mus

Un vecino de Port Saplaya increpa al alcalde de Alboraia durante un acto con el conseller Martínez Mus

Laura Florentino

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Laura Florentino

Laura Florentino

Alboraia

Un vecino de Port Saplaya ha irrumpido en la visita del conseller Vicente Martínez Mus a la acequia para increpar al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, exigiéndole que mejore los servicios de la zona, que asegura estar abandonada institucionalmente, "pese que los vecinos pagan el doble de IBI" que en otros municipios.

La convocatoria de prensa ha comenzado con un momento de tensión cuando un vecino ha irrumpido en el lugar portando una pancarta con el lema “Bajada del IBI 60%” y un sombrero en el que podía leerse “Pa cagadas las del alcalde”. El vecino se ha dirigido al alcalde para trasladarle de forma directa sus quejas y reivindicaciones, manteniendo una conversación con él durante varios minutos antes de la llegada del conseller, momento en el que la situación se ha normalizado.

El vecino reclama la bajada del IBI, de los mas altos de España.

El vecino reclama la bajada del IBI, de los mas altos de España. / L.F.

El residente le ha pedido al alcalde que "se acuerde Port Saplaya no solo para pagar impuestos", ya que asegura que la urbanización está sucia, y también ha pedido explicaciones sobre el cambio de contenedores: "¿por qué se han quitado los soterrados?. Estos nuevos, donde los han colocado son un peligro, porque no nos ven los coches y se producen frenazos, además de que hay más suciedad".

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Miguel Chavarría ha escuchado al vecino y se ha apartado de la comitiva para hablar con él y atender sus demandas. Hay que recordar, tal y como contó Levante-EMV, que este pasado sábado 1 de agosto los vecinos de Port Saplaya comenzaron una serie de protestas públicas como medida para denunciar el "abandono institucional" que sufren.

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