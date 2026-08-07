El CEIP Rosa Serrano de Paiporta avanza en las obras para reparar los daños de la dana de 2024

El CEIP Rosa Serrano de Paiporta ha recibido la visita del equipo técnico de la Generalitat Valenciana encargado de ejecutar las obras previstas en el centro para solucionar las incidencias detectadas en el forjado sanitario.

La actuación, promovida por la Conselleria de Educación, contempla la instalación de un sistema de ventilación mecánica del forjado sanitario, con el objetivo de mejorar las condiciones de las instalaciones tras las afecciones provocadas por la dana de 2024.

Durante la visita, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, han acompañado a la dirección del centro y al equipo técnico para conocer sobre el terreno las necesidades de las instalaciones y avanzar en la coordinación de los trabajos previstos.

Agilizar el inicio de los trabajos

Desde la Concejalía de Educación se ha realizado un seguimiento continuado de la situación del centro y se ha mantenido la coordinación con la Conselleria de Educación para impulsar la intervención. En este marco, el consistorio ha trasladado durante el último año la documentación técnica disponible y las necesidades detectadas, con el objetivo de contribuir a agilizar el inicio de los trabajos.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado que “desde el área de Educación llevamos muchos meses trabajando para conseguir que estas actuaciones avancen lo antes posible. Nuestro objetivo es que el centro pueda contar con unas instalaciones en las mejores condiciones y que las niñas y los niños dispongan de un espacio educativo seguro y de calidad”.

Sandrós ha recordado que “desde el primer momento hemos estado en contacto con la dirección del centro y con la comunidad educativa, compartiendo la información disponible y realizando un seguimiento de cada paso que se ha ido dando”.

"Máxima celeridad"

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado que “aunque la ejecución de estas obras corresponde a la Generalitat Valenciana, desde el ayuntamiento estamos realizando un seguimiento permanente y trabajando para que las actuaciones se desarrollen con la máxima celeridad. Nuestra responsabilidad es estar al lado del centro, de las familias y de toda la comunidad educativa”.

Ciscar ha concluido que “la recuperación y mejora de los centros educativos es una prioridad para este ayuntamiento y seguiremos colaborando con todas las administraciones para que Paiporta cuente con unas instalaciones educativas adecuadas”.