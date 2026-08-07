Alcàsser se prepara para diez días de actos en honor al Santísimo Cristo de la Fe

Todo listo en Alcàsser para celebrar sus Fiestas Mayores en honor al Santísimo Cristo de la Fe. Diez días en los que las calles de la localidad de l’Horta Sud se vestirán de gala para acoger una de las citas más esperadas del calendario local con una amplia y variada programación que, del 9 al 18 de agosto, reunirá música, actividades populares y actos religiosos diseñados para atraer al público de todas las edades.

Las fiestas arrancarán el domingo 9 de agosto con el tradicional Bando de Alcaldía, que anunciará el inicio de las celebraciones. A continuación, tendrá lugar la entrega de premios del Concurso de Dibujo para la portada del Libro de Fiestas 2026 y la tradicional Crida desde el balcón del Ayuntamiento, seguida del Pregón de Fiestas, que dará comienzo oficial a una intensa semana festiva. La jornada concluirá con el espectáculo musical Vive, una gran producción que llenará la Plaza del Castell de música, color y emoción.

Para todos los públicos

Durante toda la semana, el programa ofrecerá propuestas para todos los públicos. Los más pequeños disfrutarán del Día del Niño, con juegos acuáticos, hinchables, talleres y espectáculos en el Polideportivo Municipal, mientras que los mayores contarán con su tradicional jornada de convivencia, merienda y baile. La programación musical volverá a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas con actuaciones como la Orquesta Invictus, el Tributo a Camilo Sesto, el espectacular concierto de Manu Tenorio, el Tributo a Raffaella Carrá o el espectáculo Musical Kronos by Montecarlo.

Las tradiciones populares seguirán ocupando un lugar protagonista con el Taller de Farolillos, la Guitarrà, la Noche de Albaes, la multitudinaria Fiesta de la Paella, la Cabalgata de Fiestas, la visita del Santísimo Cristo de la Fe por las calles del municipio y los bailes procesionales, manteniendo vivas algunas de las manifestaciones culturales más arraigadas de Alcàsser y reforzando la participación de asociaciones, entidades y colectivos locales.

El día grande de las fiestas será el lunes 17 de agosto, festividad del Santísimo Cristo de la Fe, con una intensa jornada que comenzará con la tradicional despertà, pasacalles y misa mayor cantada. A mediodía tendrán lugar la traca kilométrica y la mascletà, mientras que por la tarde se celebrarán los bailes procesionales y la solemne procesión con la imagen del patrón, acompañada por la Societat Musical Santa Cecília. La jornada finalizará con el tradicional Concierto del Cristo y un espectacular castillo de fuegos artificiales.

El tradicional Concierto del Cristo tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto, día grande de las Fiestas Mayores de Alcàsser. / A.A.

Unión entre generaciones

El alcalde de Alcàsser, Alberto Miguel Primo Llácer, ha destacado que las Fiestas Mayores «representan lo mejor de nuestro municipio: la unión entre generaciones, el respeto por nuestras tradiciones y la ilusión compartida por disfrutar de unos días de convivencia. Invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a vivir intensamente cada uno de los actos programados y a seguir haciendo de Alcàsser un referente de participación y hospitalidad».

Por su parte, el concejal de Fiestas Populares y Tradiciones, David Sales, ha querido agradecer «el esfuerzo de todas las asociaciones, colectivos, voluntariado y personal municipal que hacen posible unas fiestas de esta magnitud. Gracias a su implicación podemos ofrecer una programación variada, de calidad y pensada para que toda la ciudadanía encuentre su espacio dentro de las celebraciones».

Semana de Bous

Tras la clausura oficial de las Fiestas Mayores, la programación continuará con algunas de las citas más tradicionales del municipio, como el Tiro y Arrastre, los días 19 y 20 de agosto, y la esperada Semana de Bous, que se celebrará del 21 al 30 de agosto, organizada por los Clavaris de Bous 2026.

Alcàsser volverá así a convertirse durante diez días en un punto de encuentro para disfrutar de la cultura, la música, las tradiciones y el orgullo de pueblo, en unas fiestas abiertas a toda la ciudadanía y pensadas para seguir fortaleciendo la convivencia y la identidad del municipio.