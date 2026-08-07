Moncada habilita el espacio multiusos como punto oficial para ver el eclipse
El consistorio recuerda la importancia de usar gafas homologadas y extremar las precauciones para proteger la vista durante el fenómeno
El próximo miércoles 12 de agosto, Moncada, como muchos pueblos de la provincia de València, vivirá un acontecimiento astronómico único: un eclipse solar total que no se producía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo. El Ayuntamiento es consciente de la relevancia histórica del acontecimiento, y por eso ha decidido habilitar el Espacio Multiusos Badia-Pedrereta como lugar oficial y recomendado para la observación, un recinto que cuenta con todas las condiciones de visibilidad y seguridad para albergar a los asistentes.
Este espacio privilegiado, situado en una zona elevada y rasa del municipio, permitirá disfrutar del fenómeno en su plenitud. El eclipse empezará a las 19:30 h y logrará su máxima visibilidad una hora después, 20:30h, momento en que la luna cubrirá por completo el sol durante aproximadamente un minuto, oscureciendo el cielo.
Desde el consistorio se recuerda la importancia de extremar las precauciones para proteger la vista. No se debe de mirar el sol en ningún momento sin la protección adecuada, ni siquiera durante la fase de totalidad. El uso de gafas homologadas es imprescindible y debe cumplir la normativa ISO 12312-2, que garantiza que los filtros bloquean la radiación solar. También se recalca que el uso de gafas de sol comunes, cristales tintados o cualquier método casero no ofrece ninguna protección y puede causar lesiones oculares graves.
Yacimiento del Tos Pelat, cerrado
El alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, ha animado a los vecinos y vecinas de la ciudad a acudir a este espacio para vivir una experiencia inolvidable: “Es un fenómeno que no se volverá a repetir en décadas y Moncada tiene la suerte de estar en la franja de totalidad. Queremos que la gente lo disfrute, pero que se haga con responsabilidad. El Espacio Multiusos es el único espacio habilitado por el Ayuntamiento; es un lugar elevado, seguro y con una visibilidad excelente para contemplar el eclipse.”
El Ayuntamiento quiere remarcar que el Espacio Multiusos Badia Pedrereta es el único espacio oficial habilitado para poder observar el eclipse. Se recuerda a la ciudadanía que no está permitido acceder al Yacimiento Ibérico del Tos Pelat para este fin, puesto que se trata de una zona protegida de gran valor patrimonial debido a su categorización como BIC.
El recinto multiusos abrirá las puertas a partir de las 18:00h. Se recomienda acudir con cierta antelación para coger sitio y evitar aglomeraciones.
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