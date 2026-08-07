Moncada quiere acabar con la plaga de ratas del Parque de la Mediterránea con una renovación integral

El Ayuntamiento de Moncada, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha un Plan de Renovación Integral en uno de los pulmones verdes más emblemáticos del centro urbano: el Parque de la Mediterránea. Los trabajos, que ya han empezado, tienen como objetivo principal el saneamiento total de los setos que rodean el parque para poner fin a una plaga de roedores que afecta la zona, además de modernizar y embellecer la imagen del parque.

El alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, ha querido destacar la relevancia de esta actuación, calificándola como una demanda histórica de los vecinos de la zona: “Esta renovación era necesaria. Estamos hablando de un parque mítico, muy transitado y céntrico. Había que actuar para replantar, sanear y volver a dignificar este espacio tan querido por los ciudadanos”.

El proceso s

Basura que se está limpiando en el parque. / A.M.

e llevará a cabo en dos fases diferenciadas para garantizar la máxima efectividad. La primera fase, que ya ha empezado, consiste en la retirada completa de los arbustos viejos y el saneamiento profundo de los alcorques que bordean el parque. Durante esta etapa, los operarios limpiarán y se desratizará el lugar para eliminar por completo el foco de la plaga.

Segunda fase, plantación

La segunda fase, programada para el mes de septiembre, una vez finalizadas las fiestas patronales, consistirá en la plantación de nuevos arbustos sobre la zona ya desinfectada, limpia y completamente preparada para acoger la nueva vegetación.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Juan Balaguer, ha detallado el alcance técnico y medioambiental del proyecto: “Desde la Concejalía de Medio Ambiente continuamos trabajando sin descanso para mejorar y ampliar las zonas verdes de nuestra ciudad. Con la instalación de estos nuevos arbustos no solo se pretende poner fin a la plaga, sino también renovar la imagen del parque. Esta actuación se suma a la campaña de replantación de árboles que estamos llevando a cabo para hacer nuestra ciudad un lugar más sostenible y saludable.”

Con esta actuación el Ayuntamiento de Moncada reafirma su compromiso con la mejora continúa de los espacios públicos. El nuevo diseño, que estará a punto para la próxima estación, convertirá el Parque de la Mediterránea en un referente todavía más verde.