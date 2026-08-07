Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Cultura

Paterna celebra la cultura del fuego con la exposición 'Foc i Festa' que reúne a una veintena de artistas locales

Diversos estilos y emociones se plasman en el lienzo para reflejar la intensidad de las tradiciones paterneras como la Cordà y el Correfoc

Exposición 'Foc i Festa, la pintura de Paterna' en el Museo de la Cordà este mes de agosto.

Exposición 'Foc i Festa, la pintura de Paterna' en el Museo de la Cordà este mes de agosto. / A. Paterna

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Museu de la Cordà de Paterna acoge durante este mes de agosto la exposición ‘Foc i Festa, la pintura de Paterna’, una muestra que reúne por primera vez a un amplio grupo de artistas locales para ofrecer su particular visión pictórica de la fiesta y la tradición paternera del fuego.

La exposición reúne a autores de distintas generaciones, entre ellos José Barbeta, Julia Bort, Irene Fabra, Tomás Feliciano, Milagro Ferrer, Ramón Gimeno, Jeroni, Antonio Huerta, Pruden López, Jesús Montoliu, Carmen Navarro, Mª Ángeles Pascual, Carles Ponce y Luisa Royo. Muchos de ellos están vinculados a la escuela del Ateneo Cultural de Paterna y han participado como referentes en los tradicionales Salones de Primavera.

La muestra combina la trayectoria de artistas consolidados con la mirada de las nuevas generaciones. Así, los alumnos de la escuela de pintura comparten espacio con los maestros y aportan una perspectiva más innovadora, reflejando la continuidad y el relevo generacional de la creación artística vinculada a Paterna.

Creatividad, emoción y diferentes estilos pictóricos

Las obras expuestas trasladan al lienzo la intensidad de algunas de las principales tradiciones de la localidad, como la Cordà, el Pasacalle o el Correfoc, a través de una combinación de creatividad, emoción y diferentes estilos pictóricos.

La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Paterna, en colaboración con el Ateneo Cultural de Paterna, y podrá visitarse en el Museu de la Cordà hasta el próximo 30 de agosto. La exposición rinde homenaje a una de las señas de identidad más arraigadas del municipio: la cultura del fuego.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por la concejala del Fuego, Andrea López, además de otros miembros del equipo de gobierno, representantes del Ateneo Cultural, integrantes del tejido sociocultural y vecinos de la localidad.

Experiencia colectiva

Foc i Festa’ pretende ir más allá de una exposición pictórica para trasladar al visitante una experiencia colectiva. El fuego, inseparable de las celebraciones paterneras, se convierte en el hilo conductor de una muestra que busca transmitir una cultura construida en torno a la pólvora, la luz y la emoción compartida.

Noticias relacionadas y más

La propuesta reivindica así el vínculo entre tradición y creación artística, mostrando cómo ambas continúan evolucionando y manteniendo viva la identidad cultural de Paterna a través de nuevas generaciones de artistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Del vértigo de Mestalla al ‘bowl’ del Nou Mestalla: el nuevo estadio rebaja en diez grados la verticalidad que hizo único al viejo coliseo
  2. Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
  3. Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
  4. Un hombre se atrinchera durante seis horas y retiene a su madre en un piso de València
  5. Ferran Torres, tras ser nombrado embajador de la Comunitat Valenciana: 'Recuerdo a las víctimas de la dana; el gol del mundial fue la resiliencia de nuestra tierra
  6. De Córdoba y Cuenca hasta Foios para ver a Ferran Torres: 'Tenía claro que iba a venir
  7. El Ayuntamiento de València investigará la colocación de ventanas de aluminio en el monasterio Santa Clara
  8. María, la madre de Ferran Torres, emocionada en el homenaje en Foios: 'Es un orgullo, estamos muy felices

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa

Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa

Dos fallecidos y dos heridos graves en un brutal accidente de tráfico en Benissa

Dos fallecidos y dos heridos graves en un brutal accidente de tráfico en Benissa

¿Qué estamos celebrando?

¿Qué estamos celebrando?

La frustración de un bombero contra el Consell en el incendio de Tirig: “Es vergonzoso estar solo en todo este ‘merder’”

La frustración de un bombero contra el Consell en el incendio de Tirig: “Es vergonzoso estar solo en todo este ‘merder’”

Un acto mantendrá viva en el Port de Sagunt la memoria de los trabajadores fallecidos en la siderurgia

Un acto mantendrá viva en el Port de Sagunt la memoria de los trabajadores fallecidos en la siderurgia

La Comunitat Valenciana prevé un 83,9% de ocupación hotelera en agosto, con Benidorm rozando el lleno

La Comunitat Valenciana prevé un 83,9% de ocupación hotelera en agosto, con Benidorm rozando el lleno

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)
Tracking Pixel Contents