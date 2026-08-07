Paterna celebra la cultura del fuego con la exposición 'Foc i Festa' que reúne a una veintena de artistas locales

El Museu de la Cordà de Paterna acoge durante este mes de agosto la exposición ‘Foc i Festa, la pintura de Paterna’, una muestra que reúne por primera vez a un amplio grupo de artistas locales para ofrecer su particular visión pictórica de la fiesta y la tradición paternera del fuego.

La exposición reúne a autores de distintas generaciones, entre ellos José Barbeta, Julia Bort, Irene Fabra, Tomás Feliciano, Milagro Ferrer, Ramón Gimeno, Jeroni, Antonio Huerta, Pruden López, Jesús Montoliu, Carmen Navarro, Mª Ángeles Pascual, Carles Ponce y Luisa Royo. Muchos de ellos están vinculados a la escuela del Ateneo Cultural de Paterna y han participado como referentes en los tradicionales Salones de Primavera.

La muestra combina la trayectoria de artistas consolidados con la mirada de las nuevas generaciones. Así, los alumnos de la escuela de pintura comparten espacio con los maestros y aportan una perspectiva más innovadora, reflejando la continuidad y el relevo generacional de la creación artística vinculada a Paterna.

Creatividad, emoción y diferentes estilos pictóricos

Las obras expuestas trasladan al lienzo la intensidad de algunas de las principales tradiciones de la localidad, como la Cordà, el Pasacalle o el Correfoc, a través de una combinación de creatividad, emoción y diferentes estilos pictóricos.

La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Paterna, en colaboración con el Ateneo Cultural de Paterna, y podrá visitarse en el Museu de la Cordà hasta el próximo 30 de agosto. La exposición rinde homenaje a una de las señas de identidad más arraigadas del municipio: la cultura del fuego.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por la concejala del Fuego, Andrea López, además de otros miembros del equipo de gobierno, representantes del Ateneo Cultural, integrantes del tejido sociocultural y vecinos de la localidad.

Experiencia colectiva

‘Foc i Festa’ pretende ir más allá de una exposición pictórica para trasladar al visitante una experiencia colectiva. El fuego, inseparable de las celebraciones paterneras, se convierte en el hilo conductor de una muestra que busca transmitir una cultura construida en torno a la pólvora, la luz y la emoción compartida.

La propuesta reivindica así el vínculo entre tradición y creación artística, mostrando cómo ambas continúan evolucionando y manteniendo viva la identidad cultural de Paterna a través de nuevas generaciones de artistas.