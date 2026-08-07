Paterna pide a la Generalitat el cierre preventivo del Parc Natural del Túria y la Vallesa durante el eclipse

El Ayuntamiento de Paterna ha solicitado oficialmente a la Generalitat Valenciana el cierre preventivo del Parc Natural del Túria a su paso por el municipio y del entorno de La Vallesa durante la jornada del próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar. El consistorio plantea esta medida ante la previsión de una elevada afluencia de personas que podrían desplazarse hasta estos espacios naturales para contemplar el fenómeno astronómico.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha trasladado esta petición al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, al que también ha solicitado que facilite las directrices, recomendaciones y el protocolo de actuación previstos para esa jornada, con el objetivo de coordinar con suficiente antelación los recursos municipales.

La petición se produce después de la celebración del CECOPAL de Paterna, presidido por Sagredo, en el que se hizo balance de las actuaciones municipales desarrolladas durante el verano y se abordaron las medidas preventivas y de seguridad previstas ante el eclipse.

Altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales

Durante la reunión se analizaron las actuaciones realizadas frente a las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales, los riegos preventivos y el funcionamiento del sistema GUARDIAN, además de las medidas de climatización implantadas en los centros educativos públicos de la ciudad.

La planificación municipal ante el eclipse ocupó también parte del encuentro. En este contexto, el ayuntamiento considera necesario disponer con suficiente antelación de las instrucciones de la Generalitat para coordinar los servicios municipales, informar a la ciudadanía y prevenir concentraciones de personas en zonas especialmente sensibles como el Parque Natural del Turia y La Vallesa.

"Queremos anticiparnos"

Por ello, el consistorio reclama que se confirme expresamente el cierre de ambos espacios y que se establezcan directrices claras de coordinación entre las diferentes administraciones y los servicios de emergencias.

“Queremos anticiparnos, estar perfectamente coordinados y adoptar todas las medidas necesarias para proteger la Vallesa y el Parc Natural del Túria, así como garantizar la seguridad de las personas que puedan desplazarse hasta estos entornos para observar el eclipse”, ha señalado Sagredo.

La petición del ayuntamiento se enmarca en las medidas que Paterna viene planteando para reforzar la prevención frente al riesgo de incendios forestales. En concreto, coincide con la moción aprobada por el Pleno municipal el pasado mes de junio, que plantea estudiar nuevas restricciones temporales de acceso a caminos, pistas y espacios naturales de titularidad municipal situados en la Vallesa, Les Moles y la huerta de Paterna durante episodios de riesgo elevado o extremo de incendio.

Asimismo, la solicitud está alineada con la declaración institucional aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos en el Pleno del Ayuntamiento de Paterna del mes de julio. En ella, el consistorio reivindica una estrategia común y coordinada para reforzar la prevención de incendios y mejorar la gestión integral de los espacios forestales.

Ante la previsión de desplazamientos para observar el eclipse, el Ayuntamiento de Paterna ha hecho finalmente un llamamiento a la ciudadanía para evitar acudir al Parc Natural del Túria y a la Vallesa durante la jornada del 12 de agosto y seguir en todo momento las recomendaciones e indicaciones que establezcan las autoridades y los servicios de emergencias.