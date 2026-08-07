El Puig refuerza con medios propios la recogida de residuos y exige soluciones a la Mancomunitat

El Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria ha intensificado durante las últimas semanas las reclamaciones ante la Mancomunitat de l’Horta Nord y la actual empresa adjudicataria ante el aumento de las incidencias detectadas en el servicio de recogida de residuos.

Contenedores llenos o deteriorados, retrasos en determinadas recogidas, falta de unidades en algunos puntos y acumulaciones de residuos son algunos de los problemas que el consistorio está comunicando y cuya resolución reclama, especialmente desde el pasado mes de mayo y, posteriormente, coincidiendo con el incremento de población propio de la temporada estival.

El Aauntamiento reconoce la existencia de deficiencias y comparte el malestar que estas situaciones están generando entre parte de la ciudadanía. Ante esta situación, ha intensificado las reclamaciones ante la Mancomunitat y la adjudicataria y, paralelamente, ha destinado medios municipales y contratado refuerzos extraordinarios para reducir las consecuencias de las incidencias en las calles del municipio.

El consistorio considera necesario explicar tanto las actuaciones que está desarrollando como el funcionamiento de un servicio que no depende de un contrato municipal, sino de un contrato conjunto gestionado por la Mancomunitat.

El consistorio considera fundamental que durante las próximas semanas la Mancomunitat ejerza con la máxima intensidad sus facultades de control sobre la actual adjudicataria y exija el cumplimiento íntegro del contrato hasta que el relevo sea efectivo.

El ayuntamiento reclama soluciones desde el inicio del actual servicio

Las reclamaciones municipales no han comenzado a raíz de los problemas de este verano. La propia hemeroteca ya recogía a principios de 2025 que, después de meses de quejas, reuniones y reclamaciones, El Puig había trasladado reiteradamente a la Mancomunitat las deficiencias detectadas en el funcionamiento del nuevo contrato.

Paralelamente a las reclamaciones ante la Mancomunitat, el ayuntamiento está utilizando los medios que tiene a su alcance para reducir las consecuencias de las deficiencias del servicio en las calles del municipio.

Tareas de limpieza con medios propioso del Ayuntamiento del Puig. / A.P.

Ante los problemas que se están produciendo en la retirada de muebles y enseres, la Brigada Municipal está asumiendo actualmente las recogidas tanto en el casco urbano como en la zona de la playa que correspondían a la empresa adjudicataria.

De este modo, el ayuntamiento está destinando personal y recursos municipales para evitar que los muebles y enseres cuya recogida ha sido correctamente solicitada permanezcan durante días en la vía pública.

Además, ante las acumulaciones de cartón y trastos detectadas especialmente en determinados puntos de la zona de la playa, el ayuntamiento contrató hace más de veinte días los servicios de una empresa externa para reforzar estas tareas.

La empresa realiza pasadas periódicas por los puntos en los que se detectan las acumulaciones más importantes, complementando el trabajo de la Brigada Municipal y permitiendo actuar con mayor rapidez sobre el cartón y los enseres.

Estas medidas son extraordinarias y tienen como objetivo minimizar los efectos de las incidencias sobre el espacio público mientras el ayuntamiento continúa exigiendo a la Mancomunitat y a la adjudicataria una correcta prestación del servicio.

El contacto directo con la adjudicataria ha dejado de ser efectivo

Además de trasladar las incidencias a través de los canales ordinarios establecidos con la Mancomunitat, el ayuntamiento ha mantenido desde el inicio una línea directa de comunicación con la empresa adjudicataria con un objetivo práctico: conseguir que los problemas detectados en las calles de El Puig se resolvieran lo antes posible.

Cuando se detectaba una ruta pendiente, un contenedor desbordado, una retirada que se demoraba o cualquier otra incidencia, los responsables municipales contactaban directamente con la empresa e insistían cuando la respuesta no llegaba con la rapidez necesaria.

Sin embargo, coincidiendo con el incremento continuado de las incidencias registrado desde el pasado mes de mayo, esta vía directa ha dejado de ser efectiva y los requerimientos realizados por el ayuntamiento han dejado de ser atendidos por la adjudicataria, que mantiene únicamente interlocución con la Mancomunitat.

Esta situación ha incrementado la preocupación y el malestar del consistorio, que ha intensificado las reclamaciones ante la Mancomunitat precisamente porque es la entidad que dirige el contrato y dispone de los instrumentos necesarios para exigir a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones.

Presión hasta el último día para recuperar la normalidad

Durante las próximas semanas, el ayuntamiento continuará comunicando incidencias, reclamando su resolución y exigiendo a la Mancomunitat que utilice todos los mecanismos a su alcance para garantizar una adecuada prestación del servicio.

Al mismo tiempo, la Brigada Municipal continuará atendiendo la retirada de enseres y se mantendrá el servicio externo contratado para actuar sobre las acumulaciones de cartón y trastos en la zona de la playa mientras resulte necesario.

Estas actuaciones municipales no sustituyen ni pretenden sustituir la recogida ordinaria de residuos, que continúa correspondiendo al servicio mancomunado. Sí reflejan la voluntad del Ayuntamiento de actuar allí donde dispone de medios y competencias para evitar que las deficiencias repercutan directamente sobre la limpieza del municipio.