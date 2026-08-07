El Síndic abre investigación sobre la falta de Policía Local en Picassent

El Síndic de Greuges ha abierto investigación por la falta de efectivos de la Policía Local de Picassent tras la queja formal presentada por el partido Esquerra Valenciana, que viene reclamando la adecuación de la plantilla desde 2022. Esta denuncia se suma a la realizada desde CCOO , sindicato que afirma que en muchas ocasiones, toda la seguridad del municipio recae sobre una patrulla, lo que limita la capacidad de respuesta. El sindicato pone como ejemplo una situación que se produjo hace unas semanas, "cuando dos agentes tuvieron que retirarse de un intento de ocupación al encontrarse en clara inferioridad, un episodio que evidencia la crítica situación que atraviesa este servicio público esencial".

El sindicato advierte de que si el Ayuntamiento de Picassent mantiene esta situación, estudiará "el ejercicio de acciones administrativas y judiciales, incluida la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo por un posible incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. La seguridad pública de Picassent no puede seguir dependiendo del esfuerzo y la profesionalidad de los y de las agentes".

Intento de ocupación ilegal

El concejal de Seguridad del ayuntamiento, Salva Morató, por su parte, desmiente el relato de CCOO sobre la incidencia del pasado19 de julio con un intento de ocupación. "Durante la tarde de los hechos se encontraban de servicio cinco agentes y dos oficiales de la Policía Local. Por lo tanto, no es correcto afirmar que la actuación se desarrolló únicamente con dos efectivos policiales disponibles. Durante toda la incidencia se mantuvo una coordinación permanente entre los agentes actuantes, la Prefectura de la Policía Local y esta concejalía, haciendo un seguimiento continuo de la evolución de los acontecimientos y adoptando las decisiones operativas que se consideraron más adecuadas en cada momento". Morató añade que la Policía Local "no abandonó en ningún caso la gestión del conflicto", sino que inicialmente se optó por una actuación basada en la negociación y la mediación para evitar una escalada de tensión y garantizar la seguridad de todas las personas implicadas. "Posteriormente, una vez se consideró necesario reforzar el dispositivo, se actuó de manera coordinada con la Guardia Civil, consiguiendo finalmente el desalojo del inmueble", aclaran.

Más allá de ese caso puntual, Esquerra Valenciana recuerda que viene desde 2022 reclamando la adecuación de la plantilla de la Policía Local y advirtiendo de las consecuencias que la falta de personal tiene sobre la seguridad del municipio."No es una reivindicación nueva. En febrero de 2022 ya se registró ante el Ayuntamiento un escrito reclamando la actualización de la plantilla y de la estructura de la Policía Local. En aquel momento se denunciaba que el cuerpo contaba con 30 agentes, 7 oficiales, 2 inspectores y ningún intendente, y se reclamaba adecuar la plantilla a la normativa aplicable. La reivindicación continuó en julio de 2023, ante los problemas derivados de las carreras ilegales al polígono industrial", recuerda.

Sede de la Policía Local de Picassent. / CCOO

A principios de 2026, EVal-Picassent denunciaba la situación de inseguridad en el barrio de San Ramón, "después de varios robos e intentos de robo, especialmente en horario nocturno". La formación reclamaba más presencia policial, patrullas nocturnas y un plan específico de seguridad para el barrio.

Solo unas semanas después, el 9 de febrero, Esquerra Valenciana volvía a registrar una petición formal para que el ayuntamiento adecuara y aumentara la plantilla de la Policía Local, trasladando también la reclamación a los responsables municipales de Seguridad Ciudadana y Participación Ciudadana."Ante la persistencia del problema, la falta de solucionar y la falta de respuesta en varios escritos, Esquerra Valenciana decidió acudir en el Síndic de Greuges. No queremos tener razón. Queremos que Picassent tenga los policías que necesita. Llevamos años advirtiendo que una plantilla insuficiente acaba afectando la capacidad de respuesta, la prevención y la seguridad de nuestros barrios. Si el Ayuntamiento hubiera afrontado el problema cuando tocaba, probablemente no habríamos tenido que llegar al Síndico», señala EVal-Picassent.

Planificación especial de los turnos en verano

Por su parte, desde el gobierno local, recuerdan que la seguridad ciudadana en Picassent no depende exclusivamente de la Policía Local. "La Guardia Civil, con presencia permanente en el municipio, forma parte esencial del sistema de seguridad pública y la coordinación entre ambos cuerpos es constante y efectiva".

En cuanto a la plantilla, reconocen que es cierto que los periodos estivales comporten una mayor dificultad organizativa, puesto que se tienen que compatibilizar las necesidades del servicio con el legítimo derecho de los agentes a disfrutar de sus vacaciones. "Precisamente por este motivo, la planificación de los turnos se realiza teniendo en cuenta las necesidades operativas de cada época del año e incorporando los refuerzos necesarios en función de los acontecimientos y servicios previstos".

Así mismo, Morató afirma que desde el gobierno "seguimos trabajando para reforzar la plantilla y cubrir las vacantes existentes de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos legalmente, ya que la seguridad de la ciudadanía es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento de Picassent".