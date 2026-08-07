Torrent intensifica la lucha contra los vertidos ilegales y abre expedientes sancionadores de hasta 2.000 euros

El Ayuntamiento de Torrent ha intensificado las actuaciones contra el abandono ilegal de residuos en la vía pública con la identificación de particulares y empresas responsables de depositar escombros, restos de obra, enseres, restos de poda y otros residuos fuera de los espacios habilitados.

Las actuaciones desarrolladas por la Policía Local han permitido detectar distintos vertidos y, en varios casos, localizar a sus responsables mediante avisos ciudadanos, cámaras de vigilancia, seguimiento policial y otras actuaciones de investigación. Tras la correspondiente denuncia, los hechos son trasladados a los servicios municipales para determinar la apertura de los procedimientos sancionadores cuando existen elementos suficientes.

De esta manera, el operativo municipal busca no limitarse a retirar los residuos abandonados, sino identificar a quienes los depositan ilegalmente para que estas conductas tengan consecuencias administrativas.

Entre los casos investigados figuran varios vertidos en los que se localizaron vehículos utilizados para transportar y abandonar grandes sacas de escombros, sacos de residuos, piezas de automóvil y otros materiales. Uno de los puntos en los que se han registrado diferentes actuaciones es el entorno del Camino de la Pardala con Río Ebro.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “quien abandona de forma deliberada escombros o cualquier otro residuo en nuestras calles, caminos o espacios públicos debe saber que estas conductas se investigan, se denuncian y, cuando corresponde, se sancionan. No podemos permitir que el comportamiento irresponsable de unos pocos deteriore nuestro entorno y perjudique al conjunto de Torrent”.

Folgado ha añadido que “el objetivo no es únicamente retirar aquello que otros abandonan ilegalmente, sino llegar hasta el responsable. Por eso estamos reforzando la prevención, la vigilancia y la tramitación de las denuncias para que exista una respuesta frente a este tipo de comportamientos incívicos”.

Vertidos ilegales en la vía pública de Torrent. / A. Torrent

Actuaciones en distintos puntos del término municipal

Los informes policiales de los últimos meses muestran que los vertidos ilegales se producen en diferentes zonas de Torrent, tanto en el casco urbano como en urbanizaciones, caminos, diseminados y áreas próximas a El Vedat.

Entre los puntos donde constan actuaciones, denuncias o controles figuran el Camino de la Pardala con Río Ebro, la entrada de Calicanto por la calle Manuel Aznar, la calle Albaida y su entorno, la zona de Múnich con Riu Cervol, la calle La Junquera, la calle Valencia, el Camino del Morredondo y la Partida Morredondo.

También se han registrado actuaciones en la CV-405 en sentido Montserrat, especialmente en el entorno del kilómetro 6 y zonas próximas de El Vedat; la calle Palomas, el entorno del Club de Tenis, la calle Miguel Servet en el cruce con Músico Vicente Lleó, Camí dels Arquets, Camino Mala Puxa y sus cruces con Riu Palancia y Riu Ebre, así como Camí del Mosca en su intersección con Camí Xarcos Secs.

La documentación municipal recoge además varios puntos sometidos a vigilancia mediante las cámaras conectadas al CISEM, entre ellos la entrada de Calicanto por Manuel Aznar, el Camino de la Pardala con Río Ebro, el entorno del solar de la calle Albaida y Múnich con Riu Cervol.

Vertidos ilegales en la vía pública de Torrent. / A. Torrent

La colaboración ciudadana también ha resultado determinante en algunas actuaciones. En Camí dels Arquets, un aviso vecinal alertó de que un camión estaba depositando enseres junto a los contenedores. La Policía Local acudió al lugar, comprobó los hechos y formuló la correspondiente denuncia.

En el Camino del Morredondo, otra llamada permitió investigar el depósito de escombros junto a los contenedores y localizar posteriormente el vehículo y a los responsables vinculados con el vertido.

Asimismo, en la calle La Junquera, una persona alertó al observar cómo se arrojaban escombros desde un camión en la vía pública y aportó una grabación de los hechos. La patrulla desplazada consiguió localizar al responsable, identificarlo y tramitar la denuncia.

También se ha denunciado el depósito de sacos de escombros vinculados a una obra en un contenedor de residuos urbanos situado en la calle Miguel Servet, en el cruce con Músico Vicente Lleó.

Procedimientos sancionadores en marcha

Las actuaciones policiales ya se han traducido en procedimientos sancionadores, algunos de los cuales han concluido con la imposición de multas, mientras que otros continúan en diferentes fases de tramitación.

Uno de los casos relacionados con el vertido de residuos mediante vehículos, ocurrido en Camino Mala Puxa, en el entorno del cruce con calle Ebro y Riu Palancia, ha finalizado con una sanción que el responsable ya ha abonado voluntariamente. Por otro lado, existe un procedimiento sancionador iniciado por otro vertido en Camí Mala Puxa, en el cruce con Riu Palancia, aunque todavía no se ha dictado una resolución definitiva.

Además, se están desarrollando diligencias previas en relación con otra actuación registrada en Camí Mala Puxa con Riu Ebre, antes de determinar formalmente la incoación del procedimiento. También se investigan unos hechos ocurridos en Camí del Mosca, esquina con Camí Xarcos Secs, donde está previsto iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente ha añadido que “no se trata de casos aislados en un único punto. Estamos encontrando este problema en caminos, diseminados, urbanizaciones, zonas de El Vedat y áreas de contenedores, por lo que la colaboración entre Policía Local, Medio Ambiente, técnicos municipales y ciudadanía resulta fundamental para poder identificar a los responsables”.

Señales para advertir de multas de hasta 2.000 euros

Junto a las actuaciones policiales y administrativas, el Ayuntamiento ha comenzado a instalar nueva señalización informativa y disuasoria en los puntos considerados especialmente sensibles por la reiteración de vertidos.

Las señales recuerdan la prohibición de abandonar residuos fuera de los lugares habilitados y advierten de que, en función de la infracción y de la normativa aplicable, las sanciones pueden alcanzar los 2.000 euros, además de otras posibles responsabilidades derivadas de la legislación medioambiental y de residuos.

La señalización se está colocando especialmente en aquellas zonas donde la reiteración de estas conductas hace necesario combinar las medidas preventivas con la vigilancia y la actuación sancionadora.