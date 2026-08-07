Una urbanización de Torrent se moviliza contra un proyecto de 6,4 millones de euros para agua y alcantarillado

Vecinos de la Colonia Monte Hermoso de Torrent han expresado su preocupación por el proyecto de red de distribución de agua potable en la urbanización y un segundo proyecto de renovación del alcantarillado a iniciativa del ayuntamiento y la empresa mixta Aigües de l’Horta y que supone un coste de 6,4 millones de euros, que tendrán que asumir los propietarios.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la comunidad, que conforman cerca de 180 viviendas del núcleo diseminado, donde la mayoría son personas jubiladas, con pocos recursos, que han convertido la segunda residencia en su único hogar. La tranquilidad que vive la barriada se ha revuelto ante la posibilidad de tener que pagar una cuantiosa derrama para poder mantener sus casas y un grupo de ellos ya ha comenzado a recoger firmas en contra del proyecto.

Primera toma de contacto

No obstante, desde el ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, explica que, de momento, “solo hemos tenido una reunión con los vecinos para informarles”. “Se trata de dos proyectos diferentes, uno para conectar el agua potable, al que nos obliga la ley, y otro para el alcantarillado”, matiza el edil, y avanza que el segundo paso será enviar una carta informativa a los propietarios para trasladarles los detalles, entre ellos los importes que tendrán que asumir o la forma de pago.

Una de las señales de la urbanización, con mentenimiento nulo. / Levante-EMV

Los residentes explican que la actuación se financia mediante una tarifa finalista en la que los propietarios tendrán que asumir el coste del proyecto de forma fraccionada en la factura del agua. “El reparto se hará dependiendo de los metros cuadrados de la propiedad, de manera que una parcela de 800 metros cuadrados tendría que pagar 30.400 euros y, aunque se puede prorratear, sigue siendo una cantidad excesiva para personas que viven de una pensión”, comenta uno de ellos.

Incremento del presupuesto

El proyecto que desarrollará la empresa mixta Aigües de l’Horta, ya se anunció bajo el gobierno socialista en 2021, junto con los de las urbanizaciones del Pantano y Monte Real. Estas dos actuaciones ya se han concluido y ambos núcleos cuentan con el suministro municipal. Las obras de Monte Real son las más recientes, se acabaron en diciembre del año pasado, con una inversión de más de 650.000 euros, para la conexión con el agua potable.

El portavoz vecinal asegura que el proyecto que el ayuntamiento les presentó hace dos años “tenía un presupuesto de 1,2 millones, ahora se ha triplicado”.

Los hierbajos crecen en las aceras. / Levante-EMV

Reivindicaciones

Actualmente un pozo privado suministra el agua potable a la colonia sin que, hasta el momento, hayan tenido problemas, pero sin red de alcantarillado, las nuevas construcciones no pueden obtener la cédula de habitabilidad. “En esta zona ya no hay muchas expectativas de crecimiento”, comenta la misma fuente. Además, reivindica que, a pesar de pagar contribución urbana, “los servicios municipales son muy deficientes”. En este sentido, reclama una mayor limpieza viaria en el barrio y un correcto mantenimiento, además de la mejora del servicio de recogida de residuos.