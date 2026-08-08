La Mancomunitat de l'Horta Nord incluirá en la liquidación del contrato de basura los costes de los consistorios por el mal servicio

La Mancomunitat de l'Horta Nord ha decidido actuar por el mal servicio de recogida de basuras ante la pasividad de la empresa actual, Tetma, frente a los múltiples requerimientos realizados tanto por el ente comarcal, como por los diez municipios asociados -Puçol, El Puig de Santamaria, La Pobla de Farnals, Albuixech, Rafelbunyol, Massamagrell, Museros, Emperador, Massalfassar y Albalat dels Sorells-. Desde que a finales de abril se conoció que el Juzgado obligaba a liquidar el actual contrato y dárselo a Agricultores de la Vega por deficiencias en el proceso de adjudicación, los municipios tanto en sus cascos urbanos, como en los de playa y en los polígonos, sufren malos olores y plagas, con contenedores llenos, rotos y enseres por las aceras. Poniendo el foco ya en una cuestión da salud pública, muchos municipios han tenido que costear medios propios para garantizar la salubridad.

La propia Mancomunitat de l'Horta Nord está estudiando la adquisición directa de los contenedores necesarios para recuperar cuanto antes la volumetría prevista del servicio. Esta medida permitiría recuperar capacidad de depósito y facilitar que las frecuencias de recogida previstas puedan atender correctamente las necesidades de los municipios. "Eso se debe a que una de las principales incidencias detectadas afecta a la reducción de la capacidad disponible de la fracción resto como consecuencia del elevado número de contenedores deteriorados. Tras las comprobaciones realizadas y las consultas efectuadas con proveedores especializados, se han detectado patrones de rotura compatibles con una utilización inadecuada de determinados sistemas de elevación durante las operaciones de recogida", señalan.

Es por eso que tanto el coste que prevé realizar la Mancomunitat como la que ya están asumiendo los consistorios, como la Pobla que ha adquirido contenedores o El Puig que está usando la brigada para recoger muebles y enseres, se incluirán en el proceso de liquidación con la actual contrata que se producirá el 30 de septiembre.

Redacción Levante-EMV

"Hemos contratado asistencia técnica externa especializada para afrontar la liquidación del actual contrato, dada su complejidad. Estos trabajos se están desarrollando conjuntamente con los servicios técnicos de la institución y permitirán analizar de manera individualizada los posibles incumplimientos, responsabilidades y costes derivados de la prestación del servicio. La Mancomunitat trasladará a este proceso las incidencias documentadas por los diferentes ayuntamientos y analizará igualmente aquellos gastos extraordinarios que los municipios hayan tenido que asumir como consecuencia de deficiencias en la prestación, con el objetivo de determinar las responsabilidades que correspondan y defender los intereses económicos municipales", explican desde la institución.

Se reforzará la recogida de enseres

La Mancomunitat está realizando igualmente un seguimiento específico de la recogida de enseres y voluminosos. La empresa ha comunicado la incorporación de medios adicionales para recuperar los retrasos existentes, especialmente en determinados polígonos industriales, y la institución comprobará diariamente la evolución del servicio. "En caso de resultar insuficientes las medidas adoptadas, se estudiarán actuaciones adicionales para garantizar su prestación".

Asimismo, durante estas semanas, el ente comarcal afirma que se ha reforzado el control mediante informes diarios de las actuaciones realizadas y previstas y personal propio de la Mancomunitat sobre el terreno, que supervisa los puntos conflictivos, contrasta la información facilitada por la adjudicataria y requiere actuaciones cuando se detectan incidencias.

"Compartimos la preocupación trasladada durante las últimas semanas por diferentes ayuntamientos ante las deficiencias que se están produciendo en determinados puntos del servicio de recogida de residuos y por eso hemos intensificado las medidas de seguimiento, control y exigencia a la actual empresa adjudicataria.La situación que se está produciendo en algunos municipios no es aceptable y esta,mos trabajando con un doble objetivo: exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales hasta el último día del actual servicio y proteger los intereses de los diez ayuntamientos que integran la Mancomunitat", señalan.

Trabajando en el nuevo contrato

Al mismo tiempo, la Mancomunitat trabaja ya en la implantación del nuevo servicio de recogida de residuos que comenzará el próximo 1 de octubre con Agricultores de la Vega, "preparando una transición ordenada y una prestación adaptada a las necesidades actuales y futuras de una comarca que ha experimentado un importante crecimiento demográfico durante los últimos años".