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Alfafar avanza en la renovación del Mercado Municipal con una nueva fase de obras

La segunda actuación cuenta con una ayuda de 147.420 euros de la Generalitat a través del programa CMEDAN 2025 para mercados afectados por la dana

El alcalde de Alfafar visita las obras de mejora y recuperación del Mercado Municipal.

El alcalde de Alfafar visita las obras de mejora y recuperación del Mercado Municipal. / A. Alfafar

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Redacción Levante-EMV

Alfafar

Las obras de mejora y recuperación del Mercado Municipal de Alfafar continúan avanzando con la ejecución de una segunda fase de trabajos destinada a renovar las instalaciones y mejorar las condiciones del edificio.

Esta nueva etapa dispone de una subvención de 147.420,11 euros concedida por la Generalitat Valenciana a través del programa CMEDAN 2025, dirigido a financiar actuaciones de mejora en las infraestructuras de los mercados municipales situados en zonas afectadas por la dana.

Entre las intervenciones previstas destaca la sustitución completa del pavimento del mercado, además de diferentes trabajos para reparar las humedades detectadas en las instalaciones. Asimismo, ya se ha finalizado la retirada del amianto y está previsto acometer labores de alisado y pintura para renovar los distintos espacios del edificio.

Alfafar avanza en la renovación del Mercado Municipal con una nueva fase de obras.

Alfafar avanza en la renovación del Mercado Municipal con una nueva fase de obras. / A. Alfafar

Más seguridad y funcionalidad

La actuación busca mejorar tanto el estado de las instalaciones como la seguridad y funcionalidad del mercado, con el objetivo de avanzar en la recuperación integral de un espacio considerado de referencia para la actividad comercial de Alfafar.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado la importancia de las obras para garantizar el futuro del mercado y mantener su papel dentro del comercio local: "Con esta inversión damos un paso más para recuperar un espacio fundamental para Alfafar, adaptándolo a las necesidades actuales y mejorando sus condiciones tanto para los comerciantes como para la ciudadanía".

Por su parte, la concejala de Mercado, Amparo Sanjuan Alventosa, ha señalado que los trabajos tienen como finalidad que el mercado pueda recuperar su actividad en las mejores condiciones: "Estamos trabajando para que este espacio siga siendo un referente para nuestros vecinos y vecinas, con unas instalaciones más seguras, funcionales y adecuadas para el desarrollo de la actividad comercial".

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento de Alfafar se mantiene así el trabajo para recuperar y poner a punto las instalaciones municipales afectadas por la dana, con la finalidad de disponer de espacios adecuados y seguros tanto para los comerciantes como para los vecinos y vecinas del municipio.

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