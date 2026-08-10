El Centro de Salud de Benetússer recibe una distinción de calidad a nivel nacional por su atención orientada a las personas mayores

El Centro de Salud de Benetússer, perteneciente al Departamento de Salud de València – Doctor Peset, ha recibido la acreditación como Centro de Salud Amigable para las Personas Mayores (CSAPM), un sello de calidad a nivel nacional que otorga la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) a aquellos equipos de Atención Primaria que destacan por su compromiso con la mejora de la atención a las personas mayores.

El Centro de Salud de Benetússer se encuentra entre los seis centros de España que ha recibido esta acreditación por primera vez, junto a los centros de salud Los Ángeles y Las Ciudades, en Madrid, así como los centros de salud Tudela Este y Tudela Oeste, en Navarra, y el centro de salud El Palo, en Málaga.

Esta distinción reconoce el esfuerzo que este centro de salud de l’Horta Sud ha realizado por adaptar los espacios, procesos y estrategias de atención a las necesidades específicas de la población mayor, fomentando su autonomía, bienestar y participación en la comunidad.

Entre las iniciativas que destacan en este caso concreto está el programa ‘Benetússer Camina’, promovido por el centro de salud en colaboración con el ayuntamiento de esta localidad. En este programa participan una media de 40 personas de más de 60 años que realizan periódicamente paseos saludables y que también incluye ejercicios de fuerza, coordinación y equilibrio, así como el fomento de las relaciones sociales.

Centro de salud de Benetússer. / A.B.

Asimismo, se programan regularmente intervenciones dirigidas a personas mayores sobre riesgo cardiovascular, salud mental, talleres de relajación, alimentación saludable o reducción de la brecha digital en esta población con el fin de garantizar la equidad en el acceso al sistema sanitario y promover el envejecimiento activo.

“Haber recibido este reconocimiento nos indica que vamos por el buen camino; la mayoría de nuestros pacientes son personas mayores, un sector de la población especialmente sensible y con necesidades específicas de atención. Debemos adaptarnos a esta realidad y ser conscientes de la importancia que las actividades comunitarias tienen en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”, ha señalado la coordinadora médica del Centro de Salud de Benetússer, la doctora Yolanda Palanca.

Programa pionero

El programa Centros de Salud Amigables para las Personas Mayores es una iniciativa pionera en España inspirada en el movimiento internacional

Age-Friendly Cities and Communities de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Está desarrollado por el Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y busca sistematizar los criterios de acreditación que permiten valorar la calidad de la atención, la accesibilidad, la participación comunitaria y la atención sanitaria adaptada.

Para otorgar las distinciones, la semFYC ha evaluado las candidaturas presentadas conforme a una guía técnica estructurada en siete dominios de calidad, que incluyen desde la planificación estratégica y la accesibilidad física o sensorial, hasta la formación del personal, la comunicación o la participación de las personas mayores en la vida del centro.