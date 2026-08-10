Crónicas de Moncada viaja al origen agrícola de la ciudad con un documental sobre la Casa Comuna de la Real Acequia de Moncada
El nuevo capítulo del proyecto audiovisual recorre la historia de la Real Acequia de Moncada y reivindica el papel del agua, los agricultores y la tradición agrícola en la identidad del municipio
El proyecto audiovisual Crónicas de Moncada estrena un nuevo capítulo dedicado a la Casa Comuna de la Real Acequia de Moncada, un documental que viaja a las raíces agrícolas del municipio para descubrir la historia del agua, los regantes y las generaciones de agricultores que han contribuido a construir la identidad de Moncada.
El episodio se adentra en la historia de la Real Acequia de Moncada, cuyos orígenes se remontan a los primeros años posteriores a la conquista del Reino de Valencia por Jaime I. Durante siglos, sus aguas han permitido regar los campos de numerosos municipios de l’Horta Nord y han sido fundamentales para el desarrollo de la agricultura y de la vida en la comarca.
A través de imágenes, investigación y testimonios, el documental muestra cómo se ha organizado durante generaciones el reparto del agua y cómo una institución centenaria ha conseguido mantener vivo un sistema de gestión que continúa funcionando en la actualidad. El síndic de la Real Acequia de Moncada, Valentín Palau, participa en el reportaje para explicar el funcionamiento de la comunidad de regantes y la importancia que mantiene este legado.
La Casa Comuna ocupa un papel central en el documental. Histórica sede de la Real Acequia de Moncada, el edificio ha sido durante generaciones punto de encuentro de agricultores y regantes y conserva en su interior parte de la memoria de una institución estrechamente vinculada a la historia de Moncada.
El reportaje pone también el foco en la tradición agrícola del municipio y en la cultura del agua como parte de la identidad local. El trabajo en el campo, la transmisión de conocimientos entre generaciones, los retos a los que se enfrenta actualmente la agricultura y la necesidad de preservar este patrimonio forman parte de un capítulo que conecta el pasado con el presente y el futuro de Moncada.
Sobre Crónicas de Moncada
Crónicas de Moncada nace como un proyecto cultural y divulgativo de la mano del Ajuntament de Moncada con el objetivo de poner en valor la historia, el patrimonio y las historias humanas que forman parte de la identidad del municipio. A lo largo de sus capítulos, la serie aborda diferentes temas relacionados con la historia local, el patrimonio, curiosidades, actualidad, naturaleza y episodios poco conocidos de la localidad.
El proyecto está desarrollado por un equipo formado por profesionales de la comunicación y el audiovisual vinculados al municipio: el director creativo, filmmaker y editor Carlos Barjola; la periodista y escritora Carmen Bosch, responsable de las entrevistas y la investigación; la fotógrafa Eva Blanco, encargada de la documentación fotográfica; y el periodista y comunicador Joan Villanueva, responsable de la comunicación y redes sociales.
Los capítulos de Crónicas de Moncada se difunden a través de plataformas digitales y redes sociales con el objetivo de acercar estas historias a todos los públicos y contribuir a la difusión cultural del municipio. El equipo invita además a vecinos y vecinas a participar en el proyecto aportando recuerdos, fotografías, documentos o testimonios que ayuden a seguir reconstruyendo la historia viva de Moncada.
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