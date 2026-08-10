La Diputació invierte 703.845 euros para renovar la vía de servicio de la V-21 entre Alboraia y Albalat

La vicepresidenta segunda de la Diputació de València y responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari, ha visitado este lunes las obras de mejora del pavimento y la señalización de la vía de servicio de la V-21, una actuación que permitirá rehabilitar aproximadamente 2,8 kilómetros entre Port Saplaya, en Alboraia, y el límite entre Albalat dels Sorells y Albuixech.

Mazzolari ha recorrido los trabajos junto a representantes de los cuatro municipios por cuyos términos discurre la vía: la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana; los alcaldes de Foios y Albalat dels Sorells, Sergi Ruiz y Nicolau Claramunt, respectivamente; y la concejala de Alboraia Susana Cazorla.

Según explica la diputada de Carreteras, "el origen de esta actuación está en una visita que hicimos a Meliana a principios de legislatura, en la que la alcaldesa Trini Montañana nos trasladó la problemática existente de esta vía cedida por el Ministerio, que supuso un problema para los ayuntamientos porque esa cesión implicaba traspasar también las competencias para mantenerla".

“Lo que hicimos —continúa Reme Mazzolari— fue contactar con los cuatro municipios afectados y plantear una actuación conjunta, subvencionada y coordinada por la Diputación. La alternativa habría sido que cada ayuntamiento actuara únicamente sobre el tramo situado en su término municipal, lo que habría dificultado mucho una intervención homogénea y con una visión global. En una vía con este nivel de uso y esta importancia para la movilidad de l’Horta Nord, entendíamos que era necesario abordar la mejora como un único proyecto y con los mismos criterios de seguridad en todo el recorrido”.

Recepción en el Ayuntamiento de Meliana. / Dipval.

"Al final -concluye la videpresidenta- de lo que se trataba era de ser fieles al concepto que tenemos de Diputación como entidad que acompaña a los ayuntamientos para darles los servicios a los que no pueden acceder por cuestiones presupuestarias, técnicas o de cualquier otra índole: las competencias son un mero tema burocrático y la ciudadanía espera de la Administración que le dé soluciones, no problemas".

Una vía esencial para movilidad comarcal

Concebida inicialmente para un uso principalmente agrícola, esta vía de servicio se ha convertido progresivamente en una conexión estratégica para la movilidad entre los municipios de l'Horta Nord y el acceso norte al área metropolitana de València.

Así lo manifiesta Trini Montañana, alcaldesa de Meliana, que incide en "el carácter supramunicipal que tiene esta actuación, pero que en el caso concreto de nuestro municipio a quien va a dar un mayor beneficio es a los vecinos del barrio Roca, porque esta vía de servicio supone su salida natural hacia Valencia".

En la misma línea se manifiesta al alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, que subraya que "la parte que discurre por nuestro término es la que da también acceso al polígono industrial de Albuixech, cosa que genera por tanto mucho tráfico industrial que va más allá del teórico carácter local de la carretera".

Por su parte, el alcalde de Foios, Sergi Ruiz, destaca que "a pesar de que esta vía solo tiene 300 metros en término de Foios, el hecho de registrar tanto tráfico diario hace que no podamos mirar a otro lado a la hora de mantenerlo en las mejores condiciones" y ha agradecido que "la Diputación se haya hecho cargo de una intervención que en buena lógica debería corresponder al estado, por su ubicación en paralelo a una autovía tan relevante".

En cuanto a Alboraia, la concejala Susana Cazorla, explica que "esta vía permite que los vecinos no tengan que atravesar el casco urbano para acceder a los municipios de l'Horta, con lo que eso supone tanto para los conductores como para los propios vecinos de nuestra localidad y de los pueblos vecinos".

Renovación integral del firme

El pavimento de la vía presenta actualmente un deterioro generalizado, con fisuras, roderas, hundimientos y numerosos parcheos que afectan tanto a la seguridad como a la comodidad de la circulación.

Para solucionar estos problemas, el proyecto prevé retirar la capa de asfalto deteriorada, reparar las grietas y extender una nueva capa de rodadura. En los tramos más dañados también se reforzará y reconstruirá la base del firme para garantizar su durabilidad.

La actuación incluye igualmente la renovación de la señalización horizontal y vertical a lo largo de todo el recorrido, con nuevas limitaciones de velocidad, prohibiciones de adelantamiento, bandas transversales de alerta y medidas específicas de protección en los puntos con mayor accidentalidad. También se repondrán barreras de seguridad y otros elementos de contención.

Las obras se ejecutarán en tres fases con el objetivo de mantener la accesibilidad a las actividades económicas ubicadas en el entorno de la vía, especialmente a las empresas vinculadas a la industria agroalimentaria. El plazo previsto de ejecución es de tres meses.