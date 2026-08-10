Dolor en Albuixech por la muerte de la concejala Conchín Caballer Chulvi

Dolor en Albuixech por la pérdida este domingo 9 de agosto de Conchín Caballer Chulvi, concejala del Partido Popular en el ayuntamiento durante los tres últimos años. La concejala no ha podido superar una enfermedad terminal y este lunes por la tarde, a las 19 horas, será despedida con una misa funeral. Un dolor que va más allá de las siglas, como demuestra que el Ayuntamiento de Albuixech, gobernado por la coalición PSPV-Compromís, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de la concejala del Partido Popular, "una pérdida que ha provocado el pesar de la Corporación Municipal y del conjunto del municipio".

La alcaldesa de Albuixech, Marta Ruiz Peris, firmó este lunes, 10 de agosto, el decreto por el que se establece el luto oficial durante los días 9, 10 y 11 de agosto, en señal de respeto y duelo por el fallecimiento de la edil.

Durante este periodo, las banderas oficiales de los edificios municipales ondearán a media asta.

El ayuntamiento asegura en un comunicado que el fallecimiento de Caballer supone «una dolorosa pérdida para su familia, amistades y para toda la corporación municipal», así como para el conjunto de vecinos y vecinas de Albuixech.

Mompó abraza a Conchín, a la derecha de la imagen, junto a la portavoz popular Ana Bayarri, y el alcalde de Emperador, Alberto Bayarri. / L-EMV

El consistorio destaca además la trayectoria de la concejala, que «ha formado parte de la vida política y municipal» del municipio y que desempeñó su responsabilidad como edil «con compromiso y dedicación al servicio público».

«Albuixech pierde a una de sus representantes»

La alcaldesa, Marta Ruiz, ha trasladado, en nombre del ayuntamiento y de toda la corporación municipal, sus condolencias a los familiares y allegados de la concejala, así como a sus compañeros y compañeras del Partido Popular.

En el comunicado difundido por el consistorio, Ruiz Peris expresa también su pesar personal por la pérdida de quien era compañera de corporación. «Hoy las diferencias quedan a un lado y solo queda el reconocimiento, el respeto y el cariño hacia una persona que formó parte de nuestra Institución y de la historia reciente de nuestro pueblo», señala.

El ayuntamiento concluye su mensaje de condolencias destacando que «Albuixech pierde a una de sus representantes y la corporación municipal pierde a una compañera».