Manises desbloquea el PAI d'Obradors tras casi dos décadas de parálisis y reserva 5,2 millones para las expropiaciones

Manises da un nuevo paso para desbloquear el desarrollo urbanístico del barri d’Obradors, una actuación que lleva cerca de dos décadas marcada por retrasos, incumplimientos, conflictos con los propietarios de los terrenos y procedimientos judiciales.

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Manises aprobó el pasado 7 de agosto una modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto General de 2026 que incorpora 17 nuevas actuaciones por un importe total de 7.316.902,13 euros. Entre ellas se encuentra una partida especialmente relevante para el futuro del PAI d’Obradors-Montepío: 5.254.580,90 euros destinados a la expropiación de terrenos vinculados a la actuación urbanística.

Esta dotación económica supone un nuevo movimiento del consistorio para tratar de desbloquear un proyecto urbanístico iniciado en 2008 y que, pese a las distintas actuaciones municipales realizadas durante estos años, permanece sin desarrollar en su totalidad.

El PAI, proyectado sobre una superficie de alrededor de 53.000 metros cuadrados, contemplaba originalmente la transformación de los terrenos que habían ocupado antiguas fábricas y talleres cerámicos del municipio y la construcción de más de 700 viviendas, además de nuevos espacios dotacionales y terciarios.

Un proyecto con casi 20 años de historia

El origen de la actuación se remonta a 2005, cuando el consistorio aprobó el desarrollo de las dos unidades de ejecución del barri d’Obradors. Posteriormente, en 2008, el consistorio firmó el convenio urbanístico con la mercantil La Terraza de los Silos S.L., que asumió la condición de agente urbanizador.

Sin embargo, el proyecto comenzó a acumular incumplimientos. Entre las obligaciones de la empresa se encontraba el pago de las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos y titulares de derechos afectados por la actuación, unos pagos que no llegaron a completarse.

En 2016, el Pleno municipal aprobó una penalización de 4,5 millones de euros al agente urbanizador por el incumplimiento de sus obligaciones. El proyecto de urbanización, presupuestado inicialmente en unos nueve millones de euros, quedó paralizado después de que la promotora suspendiera su desarrollo en 2012 en plena crisis inmobiliaria.

Finalmente, en 2018, el Ayuntamiento retiró a La Terraza de los Silos S.L. la condición de agente urbanizador y asumió la gestión de la actuación, mientras continuaba avanzando en el proyecto de reparcelación.

El PAI también permitió obtener los terrenos del hospital

El desarrollo de Obradors estuvo además estrechamente relacionado con la construcción del Hospital de Manises. El consistorio necesitaba obtener los terrenos que posteriormente cedería a la Generalitat para levantar el centro hospitalario y acordó con los propietarios compensar la cesión mediante aprovechamientos urbanísticos dentro del futuro PAI d'Obradors.

El hospital abrió sus puertas en 2009, pero el desarrollo del PAI quedó atrapado en su propia tramitación. La situación generó además un conflicto con algunos de los propietarios de los terrenos sobre los que se construyó el centro hospitalario, que llegaron a reclamar judicialmente más de 13 millones de euros en concepto de compensación por el suelo.

A esta compleja historia se sumó en 2022 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaró nulas de pleno derecho dos resoluciones urbanísticas de la Generalitat relacionadas con la homologación y el plan de reforma interior del barri d’Obradors y con la delimitación de los terrenos destinados al hospital.

El fallo cuestionaba la clasificación urbanística de parte del suelo reservado para el centro hospitalario y tuvo consecuencias directas sobre el desarrollo del PAI, obligando a paralizar el proceso de cuotas mientras se resolvía la situación jurídica.

Más de cinco millones para las expropiaciones

Ahora, el Ayuntamiento pretende dar un nuevo impulso a la actuación mediante una partida de 5.254.580,90 euros para la expropiación de terrenos vinculados al PAI de Obradors-Montepío.

Esta cantidad constituye la principal inversión incluida en la modificación presupuestaria aprobada esta semana y concentra buena parte de los 7,3 millones de euros de nuevas inversiones incorporadas a las cuentas municipales de 2026.

Desde el equipo de gobierno consideran “inaudito” que los grupos de la oposición hayan votado en contra de la modificación, que salió adelante con 10 votos a favor de APM-Compromís y PSPV-PSOE y 8 en contra de PP y Vox.

La modificación eleva además el volumen global de inversiones previsto por el ayuntamiento para este ejercicio hasta los 8.605.693,08 euros.

Junto a la partida destinada al PAI, el consistorio ha incorporado un millón de euros para inversiones en infraestructuras viarias públicas, fundamentalmente para el asfaltado de calles, así como diferentes actuaciones en materia de urbanización, servicios municipales, equipamientos, cultura, servicios sociales y deportes.

El movimiento presupuestario supone, por tanto, un nuevo intento del Ayuntamiento de Manises para poner en marcha definitivamente una actuación urbanística que comenzó a gestarse hace casi 20 años y que ha quedado condicionada durante este tiempo por los incumplimientos del antiguo agente urbanizador, los problemas para compensar a los propietarios y distintos procedimientos judiciales.

La incorporación de los 5,25 millones de euros para expropiaciones abre ahora una nueva etapa para el PAI d’Obradors-Montepío, con el objetivo de avanzar en la adquisición de los terrenos y desbloquear una de las actuaciones urbanísticas pendientes más antiguas del municipio.