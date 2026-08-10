Moncada encara la última fase de rehabilitación del Museo de la Fábrica de la Seda

El Ayuntamiento de Moncada tiene previsto iniciar en las próximas semanas la última fase de rehabilitación del Museo de la Fábrica de la Seda, un proyecto con el que se pretende culminar la recuperación de la antigua fábrica de Garín y avanzar hacia la finalización del proyecto museístico.

Los trabajos contemplados en esta última etapa incluyen la restauración de la cubierta del edificio, la renovación de puertas y ventanas y la instalación de las infraestructuras necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad. Entre ellas se encuentran los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y la ventilación.

La intervención también permitirá reforzar la estructura del inmueble y ejecutar las actuaciones necesarias para dejar el edificio preparado para completar definitivamente el Museo de la Fábrica de la Seda.

El alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, ha destacado que “este es un momento muy importante porque, por fin, entramos en la última fase de un proyecto que lleva años de trabajo y que nos permite recuperar un espacio fundamental de la historia de Montcada”.

“Nuestra voluntad es acabar esta rehabilitación y dejar el museo en las mejores condiciones para que pueda continuar creciendo y para que las generaciones futuras conozcan y valoren nuestro patrimonio”, ha señalado.

Por su parte, la concejala de Patrimonio Histórico, Anna Gascó, ha valorado que “culminar la rehabilitación del Museo de la Fábrica de la Seda es una gran noticia para el patrimonio de Moncada”.

“Estamos hablando de un edificio con una enorme importancia histórica e industrial, que conserva elementos originales y que nos permite explicar una parte muy importante de nuestra historia”, ha explicado.

Un edificio con más de 180 años de historia

El Museo de la Fábrica de la Seda abrió sus puertas de manera definitiva el 13 de julio de 2024, después de varios años de trabajos de reforma y rehabilitación de la antigua fábrica de Garín.

El inmueble, actualmente de propiedad municipal, data de la década de 1840 y conserva buena parte de su estructura original. En su interior mantiene 18 telares manuales, la mayoría de ellos de tipo Jacquard y de principios del siglo XX, además de tejidos y piezas de seda que permiten conocer la relevancia que tuvo esta actividad en la historia industrial de Montcada.

Uno de los elementos singulares del museo es que, mediante un convenio, Garín mantiene todavía actividad vinculada a los telares y a la producción sedera. De esta manera, el espacio conserva una conexión directa con una tradición que durante décadas estuvo ligada a la vida económica y social del municipio y permite mantener parte de los conocimientos asociados a este patrimonio industrial.

Dos salas abiertas al público

En la actualidad, el museo cuenta con dos salas visitables. La primera está dedicada a la historia de la industria sedera de Moncada y dispone de paneles informativos y contenidos audiovisuales.

La segunda corresponde a la propia fábrica en activo y permite conocer de cerca los diferentes telares Jacquard, algunos de ellos todavía en funcionamiento.

Entre ambas salas se ha habilitado además una zona intermedia en la que pueden contemplarse muestras de las creaciones de los tejedores y los hilos utilizados durante el proceso de elaboración de la seda.

El edificio conserva también su fachada con decoración modernista, mientras que el proyecto contempla la recuperación de una tercera sala del museo. Este espacio alberga numerosos telares singulares, entre ellos un majestuoso telar de finales del siglo XIX.

Con la nueva intervención, el Ayuntamiento de Moncada pretende culminar la rehabilitación del inmueble, consolidar el museo como uno de los principales referentes del patrimonio histórico e industrial del municipio y garantizar la conservación del edificio para las futuras generaciones. La actuación está financiada a través del Pla Obert d’Inversions de la Diputación de Valencia.