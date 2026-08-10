Muere ahogado un hombre en la playa de Puçol

Nueva víctima en las playas de l'Horta. Esta vez ha sido en Puçol. Un hombre falleció ahogado a última hora de la tarde de este domingo 9 ed agosto, cuando ya no estaba activo el servicio de socorrismo. A la llegada de la ambulancia del Samu, el hombre permanecía inconsciente y no respondió al trabajo de reanimación.

El CICU recibió a las 20:45 horas un aviso para atender a un varón de 39 años que había sido sacado del agua con signos de ahogamiento. Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad de Transporte No Asistido (TNA).

El equipo sanitario realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, sin obtener respuesta, por lo que finalmente confirmó el fallecimiento.

Desde el centro de emergencias afirman que será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

El hombre, de 40 años, y de nacionalidad colombiana, aunque residente en Puçol los últimos seis años, acudió a la playa en compañía de un amigo. Mientras que éste se fue a dar un paseo, el decidió entrar al agua, sin tener en cuenta que ya no estaba el servicio de socorrismo activo. Fueron dos personas que estaban en la playa en ese momento las que sacaron al hombre del agua, pero ya inconsciente.

Tercer ahogado

El fallecido por ahogamiento en Puçol aumenta la trágica estadística este verano en las playas de l'Horta Nord, tras producirse dos ahogamientos durante el mes de julio, ambos en El Puig. Primero, el 16 de julio, fue una mujer que fue rescatada por el servicio de socorrismo a mitad de mañana, ya inconsciente y no pudieron reanimarle. Y el último, otro varón que apareció ahogado flotando en el mar de la playa del Puig el pasado 29 de julio.