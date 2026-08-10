Omar Montes, las orquestas Panorama y Montecarlo y las noches de DJ y Remember protagonizan las Fiestas Mayores de Paterna

Paterna volverá a convertir la música en uno de los grandes ejes de sus Fiestas Mayores con una programación gratuita que llevará al parking de Los Naranjos a artistas de actualidad, reconocidas orquestas y destacados DJ.

La propuesta diseñada por el Ayuntamiento de Paterna combina conciertos, espectáculos en directo y sesiones de música actual y Remember, con el objetivo de ofrecer alternativas para diferentes generaciones y gustos musicales durante las fiestas.

La programación del parking de Los Naranjos comenzará en la madrugada del lunes 24 de agosto, a las 00.30 horas, con la actuación de la Orquesta Panorama. La formación gallega llegará a Paterna con un espectáculo que combina música, baile, coreografías y efectos visuales.

El martes 25 de agosto, a partir de las 23.00 horas, será el turno de la Noche de DJ’s, protagonizada por Cristian San Bernardino y Dani Moreno “El Gallo”, en una velada centrada en los sonidos y éxitos más actuales.

La noche siguiente, el miércoles 26 de agosto a las 00.00 horas, la Orquesta Montecarlo tomará el escenario para ofrecer su repertorio y su habitual espectáculo de música y baile.

Actuación del grupo Sidonie en las anteriores Fiestas Mayores de Paterna. / A. Paterna

Omar Montes, uno de los platos fuertes

Uno de los grandes reclamos de la programación llegará el jueves 27 de agosto a las 23.00 horas con el concierto de Omar Montes. El artista madrileño actuará en Paterna con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos La Rubia Remix, Alocao, Arena y Sal y La Sevillana.

Antes de su actuación será el turno del Grupo Jarité, que ejercerá como telonero y abrirá una de las noches que se prevén más multitudinarias de las Fiestas Mayores.

El broche musical en el parking de Los Naranjos llegará el viernes 28 de agosto con una gran Noche Remember. A partir de las 23.00 horas, DJ Konik, Mónica X, Coqui Selection e Ismael Lora repasarán algunos de los sonidos y éxitos que han marcado distintas épocas.

La sesión estará planteada como una noche para bailar y recordar grandes temas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Música en distintos espacios de Paterna

La programación musical no se limitará al parking de Los Naranjos, sino que se extenderá a otros enclaves de la ciudad con propuestas dirigidas a diferentes públicos y generaciones.

La Plaza del Pueblo acogerá el lunes 24 de agosto, a las 23.00 horas, el concierto “Clásicos de ayer y hoy” del Centro Musical Paternense. En este mismo espacio, el viernes 28 de agosto a las 22.30 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar del espectáculo “Mocedades”.

Por su parte, la Unión Musical Santa Cecilia ofrecerá su concierto el viernes 21 de agosto a las 22.30 horas en la Cova Gran, completando una programación que apuesta por combinar distintos estilos, formatos y propuestas musicales durante las Fiestas Mayores de Paterna.

Con esta oferta, el consistorio refuerza su apuesta por la cultura, la música y el ocio gratuito como elementos centrales de unas fiestas concebidas para reunir a vecinos y visitantes y ofrecer actividades para todos los gustos y edades.