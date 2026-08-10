La Orquesta Platino protagoniza la noche del 11 de agosto en Burjassot tras la degustación de embutido
La concejalía de Fiestas patrocina una doble jornada de degustación de embutidos y concierto de la Orquesta Platino este martes 11 de agosto
Siguen adelante las fiestas en honor a Sant Roc en Burjassot que ya ha finalizado sus traslados y que ha entrado en los días grandes de actividad. Días en los que la música es la protagonista indiscutible.
Lo va a ser, de nuevo, el martes 11 de agosto a partir de las 23.00 horas en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) donde tendrá lugar la actuación de la valenciana Orquesta Platino. Su historia se remonta al año 1988, cuando uno de sus miembros se embarca en el proyecto de formar un grupo con energía y con la flexibilidad necesaria para conectar con todos los estilos de música, con el objetivo de llegar a todos los públicos y disfrutar realmente de la música en directo.
Los años se han sucedido y la orquesta Platino ha pasado a ser una realidad de primer nivel en todas las programaciones festivas de los pueblos de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante.
Pero, antes de esta genial actuación, este día es el de la degustación de los bocadillos de embutido que, elaborados desde la Clavaria de Sant Roc 2026, con la ayuda del resto de clavarías se empezarán a repartir en la Plaza a partir de las 19.00 horas.
Ambas actividades están patrocinadas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Burjassot, dirigida por Manuel Pérez Menero.
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