Sant Roc regresa a su ermita tras una semana de traslados por los barrios de Burjassot

Burjassot vivió el pasado sábado al atardecer la culminación de los traslados de Sant Roc. Se trata de aquel proyecto que su clavaría –con la colaboración y acuerdo de la autoridad eclesiástica, ayuntamiento, casales falleros y asociaciones en general– puso en marcha hace 36 años con el fin de que la imagen del Patrón, tras salir de su ermita, visitara cada rincón de la ciudad a lo largo de una semana. Una frase del a la sazón clavario mayor e impulsor de la iniciativa, Enrique Fernández Pareja, lo explicaría: “¿Por qué solamente poder verla [la talla de Sant Roc] en su ermita, en la iglesia de San Miguel o en las procesiones del centro de la ciudad?”.

Entrada del Patrón al santuario. / Vicent Ruiz Sancho / s

En su séptima salida y acompañado de sus incondicionales con el clavario mayor, José López-Tercero Rodríguez, al frente, el Peregrino partió de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la parte baja del pueblo, junto a la huerta, para regresar a su santuario, ubicado en lo alto de una de las lomas de ciudad, junto a la explanada de los Silos, tierra de secano.

Después de dar un paseo por las centenarias losas del “pati de Sant Roc” –como popularmente se denomina esta parte del monumento– y posar con su clavaría y autoridades municipales junto a la cruz renacentista de la explanada, el Patrón entró en su ermita. Como en todos los traslados, la Agrupación Musical Los Silos puso los pasodobles.

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Próximo traslado

Sant Roc volverá a salir del santuario que lleva su nombre y el de la Patrona del pueblo, la Virgen de la Cabeza, el próximo viernes, día 14, con motivo de la Benedicció de les Canyes y la Baixà i Rodà Infantils. Con la colaboración de la Associació Cultural Penya El Coet, los clavarios llevarán la imagen del Patrón hasta la iglesia de San Miguel para, dos días después –onomástica de Roc–, trasladarla de nuevo a la ermita en los actos de la Rodà y la Pujà, que cerrarán las fiestas patronales de agosto.