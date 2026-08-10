Torrent activa un dispositivo especial de seguridad ante el eclipse total de Sol del 12 de agosto

El Ayuntamiento de Torrent ha activado un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse total de Sol del próximo miércoles 12 de agosto, ante la previsión de una importante movilidad de personas hacia diferentes puntos del término municipal.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha presidido este lunes la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), en la que se han coordinado los recursos municipales y de emergencia para anticiparse a posibles incidencias y establecer un operativo preventivo.

La reunión ha permitido abordar especialmente cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana, la movilidad, la protección de los espacios naturales y la prevención de incendios forestales, con especial atención a zonas como Safranar y otros puntos susceptibles de concentrar a vecinos y visitantes.

Folgado ha señalado que “Torrent se prepara para vivir un acontecimiento histórico y queremos que los vecinos puedan disfrutarlo, pero nuestra prioridad es hacerlo con seguridad. Hemos reunido al CECOPAL para anticiparnos, coordinar todos los recursos y prever diferentes escenarios antes de que se produzca cualquier incidencia”.

Refuerzo de Policía Local y servicios de emergencia

La Policía Local reforzará su presencia durante la jornada, especialmente en la ronda del Safranar y otras posibles zonas de concentración. Además, contará con el servicio de dron para realizar labores de vigilancia desde el aire, controlar posibles acumulaciones de personas y vehículos y detectar eventuales incidencias.

Por su parte, la Policía Nacional también dispondrá de un operativo reforzado, con la posibilidad de incorporar nuevas unidades si las circunstancias lo requieren. La vigilancia ordinaria de ambos cuerpos continuará además en el casco urbano.

Protección Civil desplegará equipos y vehículos de extinción en los principales puntos sensibles, mientras que Cruz Roja mantendrá preparados dos equipos para prestar asistencia ante cualquier eventualidad.

La principal concentración organizada prevista en Torrent será la promovida por AstroTorrent y el Club de Fotografía de Torrent en la ronda del Safranar. En este punto se reforzará el dispositivo con el objetivo de mantener despejados los accesos y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, durante el CECOPAL. / A. Torrent

Protección especial de las zonas forestales

El área de Medio Ambiente ha centrado parte de las medidas preventivas en evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas forestales del término municipal.

Los técnicos municipales han advertido de que algunos lugares elevados, como El Vedat o determinadas zonas de la Serra Perenxisa, no ofrecen necesariamente las mejores condiciones de visibilidad debido a la baja altura del Sol y a las zonas de sombra existentes.

Por ello, el Ayuntamiento recomienda observar el eclipse desde zonas urbanas, abiertas y con el horizonte despejado, siempre que sea posible, y evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, estará prohibido el acceso de vehículos por el Camí de la Serra y otros caminos forestales restringidos, siguiendo las indicaciones de la Generalitat Valenciana. El objetivo es evitar acumulaciones, garantizar posibles evacuaciones y mantener disponibles los accesos para los vehículos de emergencia.

Los sistemas SIDEINFO de El Vedat permanecerán preparados para su activación automática y también podrán accionarse manualmente en función de las condiciones de la jornada, como medida preventiva frente a posibles incendios.

“Un fenómeno excepcional como este no puede convertirse en un riesgo para nuestros espacios naturales. Pedimos que nadie intente acceder en vehículo a caminos forestales restringidos, que se extreme la prevención frente al fuego y que se respeten siempre las indicaciones de Policía Local y Protección Civil”, ha subrayado Folgado.

El ayuntamiento reforzará la información a la ciudadanía

El área de Modernización e Informática también ha preparado los sistemas municipales de información para facilitar a los vecinos información actualizada sobre el eclipse, las medidas adoptadas y las recomendaciones de seguridad.

El sistema municipal de atención mediante inteligencia artificial dispondrá de información específica para resolver consultas de la ciudadanía. Además, la web municipal incorpora información gráfica oficial sobre las zonas de sombra y los puntos donde la visibilidad puede estar limitada, con el propósito de evitar desplazamientos innecesarios hacia lugares como El Vedat o la Serra Perenxisa.

El consistorio también ha anunciado que informará de cualquier modificación del dispositivo, restricción de acceso o nueva recomendación a través de la web municipal, las redes sociales y otros canales oficiales. Asimismo, pide a la ciudadanía que evite difundir rumores o informaciones que no hayan sido contrastadas.

Recomiendan disfrutar del eclipse desde casa

Ante la previsión de desplazamientos, el Ayuntamiento de Torrent pide a la población planificar con antelación la observación del eclipse y, siempre que sea posible, evitar desplazamientos y disfrutar del fenómeno desde un lugar seguro próximo al domicilio.

La recomendación municipal busca reducir la presión sobre las zonas forestales y mantener despejados los accesos para los servicios de emergencia durante un fenómeno astronómico que podría atraer a numerosas personas a distintos puntos del término municipal.