El Ayuntamiento de Almàssera incorpora un nuevo vehículo para la Policía Local

El Ayuntamiento de Almàssera ha recibido este martes un nuevo vehículo destinado a la Policía Local del municipio. Se trata de un Toyota RAV4 híbrido, adquirido bajo la modalidad de arrendamiento con mantenimiento incluido, lo que permitirá optimizar los recursos municipales garantizando en todo momento el óptimo estado del vehículo.

Este nuevo vehículo se suma a la flota de la Policía Local de Almàssera y contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta de los agentes ante cualquier incidencia, así como a reforzar la presencia y la seguridad en las calles del municipio.

El alcalde de Almàssera, Emilio José Belencoso Rodrigo, ha destacado la importancia de esta incorporación: "Hoy es un día importante para nuestro municipio, porque incorporamos un nuevo vehículo a la Policía Local de Almàssera. Este nuevo vehículo va a permitir a nuestros agentes trabajar con más eficacia y seguridad, mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y reforzando la presencia policial en nuestras calles".

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El regidor ha añadido: "Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por dotar a nuestra Policía Local de los medios necesarios para que puedan seguir haciendo su trabajo, que es garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los que vivimos en Almàssera. Quiero agradecer a todo el cuerpo de Policía Local su labor diaria y su compromiso con el pueblo. Seguimos trabajando para hacer de Almàssera un municipio cada vez más seguro".