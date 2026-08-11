Carlos Baute dará un concierto gratuito el día del eclipse a cinco minutos de València

El 12 de agosto está apuntado en el calendario no solo porque es el día del eclipse, sino porque los fans de Carlos Baute tienen una oportunidad única de poder ver su concierto totalmente gratis a cinco minutos de València.

Burjassot llega al ecuador de sus fiestas patronales con dos grandes conciertos gratuitos que, de seguro, van a llenar la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) de burjassotenses dispuestos a disfrutar del venezolano Carlos Baute y del grupo Maldita Nerea, actuaciones que llegan con el patrocinio de la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero.

Carlos Baute será el primero en visitar Burjassot, el miércoles 12 de agosto a las 23.30 horas. Ganador de diversos Premios Dial y Premios Ondas, Baute interpretará canciones tan conocidas como Colgando en tus manos, su mayor éxito internacional; Quién te quiere como yo, otro de sus grandes clásicos pop o Te regalo, una de sus baladas más reconocidas y románticas.

Tras su actuación habrá discomóvil y saldrá al escenario DJ Carlota.

Maldita Nerea, el jueves 13

Un día más tarde, el jueves 13 de agosto también a las 23.30 horas, quien se subirá al escenario será una de las bandas de pop de referencia en la música española, Maldita Nerea. Desde el lanzamiento de El secreto de las tortugas, Maldita Nerea, se ha consagrado como uno de los principales grupos de todo el panorama nacional y también como uno de los más internacionales en Iberoamérica.

En esta noche y tras su actuación estelar, será el turno del DJ Iván Granero y una nueva discomóvil que cerrará los actos de la noche.