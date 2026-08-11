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Compromís Paterna: "Ya basta de excusas y guerras entre administraciones: el centro de la carretera de Manises debe abrir de una vez»

Carles Martí denuncia el "rifirrafe" entre ayuntamiento y conselleria mientras "las personas con diversidad funcional siguen esperando"

Carles Martí, portavoz de Compromís per Paterna.

Carles Martí, portavoz de Compromís per Paterna. / A.P.

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Paterna

Compromís per Paterna denuncia que el centro residencial y de día para personas con diversidad funcional de la carretera de Manises continúe sin estar en funcionamiento, mientras Ayuntamiento y Generalitat mantienen desde hace años un conflicto administrativo y jurídico sobre el inmueble, tras la publicación en exclusiva de este diario sobre el ultimatum al IVASS para desalojar el centro de dia tras revocar la cesión.

«Mientras dos administraciones se tiran los trastos a la cabeza, las personas con diversidad funcional y sus familias siguen esperando un servicio que debería estar funcionando», ha denunciado el concejal de Compromís, Carles Martí.

El ayuntamiento acordó en julio de 2025 la reversión del inmueble por el incumplimiento de las condiciones de la cesión y, después del recurso presentado por la Conselleria, el Pleno municipal lo desestimó el pasado mes de mayo. Ahora, el consistorio ha iniciado, además, un procedimiento sancionador contra el IVASS por continuar ocupando el inmueble sin título habilitante, con una posible sanción de hasta un millón de euros.

Residencia de diversidad funcional de Paterna.

Residencia de diversidad funcional de Paterna. / A.P.

«Es surrealista que dos administraciones estén enfrentadas por un edificio destinado a prestar un servicio esencial. No queremos saber quién gana la batalla jurídica; queremos que abra el centro», ha reclamado Martí.

Compromís exige a la Generalitat que ponga inmediatamente en funcionamiento el equipamiento y al ayuntamiento que priorice una solución por encima de la disputa patrimonial.

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«No queremos más expedientes, recursos ni procedimientos sancionadores. Las familias no necesitan una guerra burocrática: necesitan el servicio. El centro debe abrir ya», ha concluido el concejal.

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