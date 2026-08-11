Comercio
Fin a la crisis en Picassent: La Fira de la Tapa vuelve a unir a comerciantes y concejalía
"Con el nuevo edil Juanfran Albert la comunicación es más fluida y cuenta con nosotros", aseguran desde la asociación
Bandera blanca entre los comerciantes y hosteleros de Picassent y la concejalía de Comercio. La llegada del nuevo concejal, Juanfran Albert, de Compromís-Podem, junto con la intervención directa de la alcaldesa, Conxa Garcia, ha tendido puentes sobre la gran brecha que produjo la exdelegada del área, Leticia Hernandis, a quien los comerciantes llegaron a pedir su dimisión ante la falta de comunicación. Una dimisión que llegó a solicitar, aunque luego se arrepintió de su decisión y siguió en la corporación municipal, aunque eso sí, sin tener la competencia del área.
Tras la entrada de Juanfran Albert, que llegó en primavera al equipo de gobierno de coalición PSPV-Compormís tras la dimisión de Vicent Enrique Pérez, se han retomado las relaciones que han fraguado en una Fira de la Tapa que se ha presentado de forma express y que se realizará del 25 al 27 de septiembre. Una fira con muchos más participantes que expondrán sus productos,algunos de los cuales ya se pudieron degustar en esta presentación, que culminó con una gran foto de familia con los comercios participantes , la presidenta de la asociación, Vanesa Fortuny, la alcaldesa Conxa Garcia y el concejal Juanfran Albert.
"Ya hemos tenido varias reuniones con el nuevo concejal y nos ha trasladado que cuenta con nosotros y la comunicación es mucho más fluida. Vamos todos juntos a esta Fira de la Tapa, que tendrá más participación y esperemos que sea un éxito" señala Fortuny.
Hay que recordar que el año pasado estuvo a punto de no celebrarse la Firade la Tapa ante las desavenencias de los comerciantes y hosteleros con la exconcejala, que al final se solucionó con la intermediación de la alcaldesa Conxa Garcia, que sigue estando muy presente en todas la reuniones.
Resuelta la crisis, lo importante es que los próximos 25, 26 y 27 de septiembre, el entorno de la ermita se convertirá en el punto de encuentro del comercio de proximidad y la mejor gastronomía local.
Apoyar al comercio local
"Hace unos días la alcaldesa Conxa Garcia, y el concejal de Comercio, Juanfran Albert, se reunieron con los establecimientos para conocer de primera mano los productos y tapas que se ofrecerá durante la décima edición de la Fira, así como para ultimar los preparativos de una cita que ya es todo un referente en nuestro municipios. Os esperamos para disfrutar, comprar, degustar y dar apoyo al comercio local", señalan desde el consistorio.
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